5 bilen emekli, sayısal lotodan 12,5 milyon TL kazandı: 3 yıldır sürekli oynuyor

Bayilerinde daha önce de yüksek rakamlı kuponların oynandığını belirten Yılmaz, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Daha önce de Spor Toto'da, İddia'da, diğer şans oyunlarında da ciddi rakamlar verdik. Geçen yıl 1 milyon 100 bin TL civarında Spor Toto'da verdik. Birçok defa Sayısal Loto'da yine 5'i verdik ama bu kadar büyük ikramiye vermemiştik. Emekli vatandaşımız bir sonraki gün yanımıza gelerek, büyük ikramiye kazandığını söyledi. Kendisini yönlendirdik. İstanbul'daki bir banka şubesinden gidip, ikramiyesini tahsil etti. Telefon ile kendisini aradık, parasını da aldı.''