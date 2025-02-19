5 bilen emekli, sayısal lotodan 12,5 milyon TL kazandı: 3 yıldır sürekli oynuyor
Diyarbakır'da 3 yıldır aynı bayiden Sayısal Loto oynayan ve ismi açıklanmayan emekli, geçen hafta 5 bilerek 12 milyon 581 bin TL ikramiye kazandı.
Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi Nazım Hikmet Caddesi'nde bulunan Temapark yanındaki Sayısal Loto bayisinde ismi açıklanmayan emekli bir talihli, geçen hafta 3 kolonu 60 TL'ye oynayıp 5 bilerek 12 milyon 581 bin TL ikramiye kazandı.
Kazanan kuponunu bayiye götüren talihli, bayiden aldığı onayın ardından kazandığı parayı İstanbul'da tahsil etti. Talihlinin kazandığı rakamların 02, 20, 55, 60, 72 olduğu belirlendi.