5 bin kilometre öteden İstanbul'u seçtiler. Etiyopyalı organ çetesine darbe

Etiyopyalı bir çete, sahte belgeler düzenleyip organ nakli için Türkiye'yi seçti. Alıcı 80 yaşında Etiyopyalı bir siyasetçi, böbreği veren ise 30 yaşında yine Etiyopyalı bir genç. Yapılan araştırmayla sahtekarlık ortaya çıktı. Haber: Rojbin Hayrullahoğlu