5 bin kilometre öteden İstanbul'u seçtiler. Etiyopyalı organ çetesine darbe
13.01.2026 08:09
Son Güncelleme: 13.01.2026 08:10
NTV - Haber Merkezi
Etiyopyalı bir çete, sahte belgeler düzenleyip organ nakli için Türkiye'yi seçti. Alıcı 80 yaşında Etiyopyalı bir siyasetçi, böbreği veren ise 30 yaşında yine Etiyopyalı bir genç. Yapılan araştırmayla sahtekarlık ortaya çıktı. Haber: Rojbin Hayrullahoğlu
5 bin kilometre uzaklıkta olan Etiyopya'dan Türkiye'ye gelen çete, sahte evraklarla organ nakli yapmaya çalıştı.
Etiyopya'da 3 şehirde belediye başkanlığı ve valilik yapan 80 yaşındaki Kassa Weres, böbrek nakli olmak için Türkiye'ye geldi.
Kağıt üzerinde gereke tüm şartların uygun olduğu görülürken alıcı amca, donör ise yeğen olarak görünüyordu. Etik Kurulu, organ veren şüphelinin yaşının kimlikte 40 olduğunu görüp şüphelenince durumu polis bildirdi.
Yapılan araştırmayla donörün gerçek yaşının 30 olduğu kimlikte 10 yaş büyük yazıldığı tespit edildi.
Şüphelilerin aralarındaki yazışma da ortaya çıktı. İki taraf arasında akrabalık bağının olmadığı, nakil için donöre 11 bin dolar (yaklaşık 500 bin lira) ödeme yapıldığı öğrenildi.
Deliller toplanınca organ nakli çetesine operasyon düzenlendi. Alıcı, donör ve diğer şüpheliler nakil için geldikleri hastanede gözaltına alındı.