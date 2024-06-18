5 bin kilometre yol giden Kral kelebeği! Yaşam süresi 1 yılı buluyor

Ziyaretçilerin bayram tatili nedeniyle daha sık geleceklerine dikkati çeken Tuş "Kral kelebeklerini Konya Tropikal Kelebek Bahçesi'ne gelen misafirlerimiz görebilecek. Çünkü bahçe 28 derece yüzde 80 nem değerleriyle bu canlıların da yaşayabileceği uygun bir ortam sunuyor. Gelen misafirlerimiz çok rahat bir şekilde kelebekleri izleyebilecek. Geldiklerinde çiçeklerin üzerine dikkatli bakmalarını tavsiye ederim. Çünkü Kral kelebekleri nektarla besleniyorlar. Turuncu renkte ve siyah çizgileri ile çok dikkat çeken bir kelebek türüdür." dedi.



Göçmen kelebekler arasında yer alan Kral kelebeğinin diğer türlerde az rastlanan özellikleriyle özel olduğunu anlatan Tuş, şunları kaydetti:



"Kral kelebeğinin en ilgi çekici özelliği Amerika'nın bir ucundan diğer ucuna göç edebilmesi. Kanada'nın güney kısımlarından başlayan göç yolunda Meksika sınırına kadar göç edebilen bir kelebek türü. Göç sırasında yaklaşık üç nesil 5 bin kilometre yol katediyor ve göçünü toplamda 9 ayda tamamlıyor. Göçü geri dönüş yoluyla birlikte dört farklı nesil tamamlıyor. İlk üç neslin katettiği 5 bin kilometre yolu süper nesil dediğimiz son kelebek tek başına tamamlıyor."