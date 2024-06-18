5 bin kilometre yol giden Kral kelebeği! Yaşam süresi 1 yılı buluyor
Konya'daki Tropikal Kelebek Bahçesi'nde bulunan ve Türkçe'de Kral kelebeği anlamına gelen "Monarch Butterfly", bir yılı bulabilen yaşam süresi ve yaklaşık 5 bin kilometre yol gidebilmesi ile en nadide kelebekler arasında yerini alıyor.
Kurban Bayramı nedeniyle kelebek sayısı artırılan Konya Tropikal Kelebek Bahçesi'nde ziyaretçiler, kelebek türleri arasında birçok özelliğiyle öne çıkan Kral kelebeklerini de görme şansı bulunuyor.