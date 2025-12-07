5 bin parçalık oyuncak bebek kafası topladı. Çocukların korkmadığı koleksiyon, yetişkinleri ürkütüyor
07.12.2025 12:00
İHA
Kocaeli'de antika dükkanındaki 5 bin tane bebek kafalarından oluşan koleksiyon görenleri hayrete düşürdü.
İzmit ilçesindeki Cedit Mahallesinde antika dükkanı bulunan Hamdi Dinibütünoğlu, iki yıl önce Kütahya'da yaşayan 82 yaşındaki adamın ilginç bir birikimi olduğunu öğrendi.
Yaşlı adamın yaklaşık 50 yıl boyunca bit pazarlarından, antikacılardan ve hatta çöplerden toplayarak oluşturduğu oyuncak bebek kafası koleksiyonunu görmek için Kütahya'ya giden Dinibütünoğlu, koleksiyonu satın almaya karar verdi.
KOLEKSİYONUN SAHİBİ HAYATINI KAYBETTİ
Koleksiyonu İzmit'e getiren Dinibütünoğlu, böyle bir koleksiyonun Türkiye'de tek olduğunu dile getirdi.
Koleksiyonun ilk sahibinin geçen yıl vefat ettiğini belirten Dinibütünoğlu, "Yaklaşık 5 bin bebek kafası var. Amca bu koleksiyondan ayrılmak istemedi ama ilerleyen yaşından dolayı bize layık gördü. Bu koleksiyonunu iki sene önce satın aldık." dedi.
50 yıllık koleksiyona ilişkin bilgi veren Dinibütünoğlu, amcanın kafaları önce gövdeleriyle sakladığını ancak çok yer kapladığı için sadece kafaları biriktirmeye başladığını kaydederek, "Aklına bu kavanoz fikri gelmiş. Kavanozlara dizerek bunları sergilemeye başlamış." dedi.
Dinibütünoğlu, koleksiyonun hüzünlü hikayesine de değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Amca bizimle hiç görüşmek istemedi çünkü bunlardan vazgeçmek istemiyordu. Sonra hepsini almak üzere anlaştık. Amcaya, 'Bunların bir hikayesi var mı?' dedim. Bana, 'Boşver, karıştırma orayı' dedi. Gülen yüzlerden çok etkilendiğini söylemişti. 'Bebekler hep güler oğlum' demişti bana.”
"KİMİSİNE ÇOK SEMPATİK, KİMİSİNE ÇOK ÜRKÜTÜCÜ GELİYOR"
Dinibütünoğlu, 1940-1950 model bebek kafalarının da olduğunu ifade edip "1980'lerden 2000'lerden de bebek kafaları var içlerinde. Çok farklı bebek kafaları var. Gülenler var, sinirliler var, üzgünler var, cırtlaklar var, çok şirinler. Kimisine çok sempatik geliyor bu kavanozlarımız, kimisine de ürkütücü." değerlendirmesinde bulundu.
"ÇOCUKLAR HİÇ KORKMUYOR"
Dinibütünoğlu, bazı iç mimarların ve korku evlerinin koleksiyonu değerlendirdiğini kaydetti.
Dinibütünoğlu, koleksiyona yönelik tepkilerde çocuklar ve yetişkinler arasındaki farkı ise şöyle açıkladı:
"Çocuklar hiç korkmuyor, büyükler daha çok korkuyor. Oyuncak kafalar renkli renkliler ve baktığınuz zaman aslında bebek hep güler. Bebekler, çocuğa neşe katmak için yapılan bir oyuncak olduğu için hep yüzleri güler. Bu şekilde sergileniyor olmaları birazcık onlara da ilginç geliyor. Büyükler birazcık ürküyor. 'Birden ürktüm ya' diyorlar çünkü büyüklerin kafasında dönen şeylerle, çocukların beyinlerindeki güzel düşünceler aynı olmuyor. Ben o yüzden çocukları da çok seviyorum."