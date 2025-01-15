5 bin yıllık şifa kaynağı: Zerdeçal kanseri önleyebilir mi?

Güneydoğu Asya'ya özgü bir baharat olan zerdeçal, 5 bin yılı aşkın süredir cilt rahatsızlıkları ve sindirim sorunları gibi pek çok sağlık problemini tedavi etmek için kullanılıyor. Araştırmalar, zerdeçalın içeriğinde bulunan aktif bileşen kurkuminin, kanseri önlemeye ya da tedavi etmeye yardımcı olabileceğini gösteriyor.

5 bin yıllık şifa kaynağı: Zerdeçal kanseri önleyebilir mi? - 1

Kanseri önleyen bitkiler üzerine çeşitli çalışmalar yapan eczacı Jason Hou, düzenli zerdeçal tüketiminin genel sağlık üzerinde pek çok olumlu etkisi olabileceğini savunuyor. Ancak uzman isim, aktif kanser tedavisi gören bireylerin zerdeçal kapsülleri ya da vitaminlerini kullanmaya başlamadan önce mutlaka bir sağlık profesyoneline danışmaları gerektiğini vurguluyor.

N-LIFE HABERLERİ

5 bin yıllık şifa kaynağı: Zerdeçal kanseri önleyebilir mi? - 2

Dr. Hou, ''Zerdeçalın en önemli faydalarından biri, kanser de dahil olmak üzere birçok hastalığın temelinde yer alan iltihabı azaltmasıdır'' diyor. Hayvanlar ve laboratuvar ortamında yapılan araştırmalar, zerdeçalın kanser büyümesini engellemeye ve bazı kanser hücrelerini öldürmeye yardımcı olabileceğini ortaya koydu ancak bunun insanlarda nasıl etki ettiği konusunda kesin bir bilgi yok. Bu konuda daha fazla bilgi edinmek için büyük klinik çalışmalara ihtiyaç duyuluyor.

5 bin yıllık şifa kaynağı: Zerdeçal kanseri önleyebilir mi? - 3

İleri evre kolorektal kanserli hastalar üzerinde yapılan bir faz 2 çalışmasında, kurkumin ve geleneksel kemoterapinin birleştirilmesiyle hastaların sağkalım oranlarının iyileşebileceği bulundu.

5 bin yıllık şifa kaynağı: Zerdeçal kanseri önleyebilir mi? - 4

Küçük ölçekli çalışmalarda, zerdeçalın kanser hastalarının yaşam kalitesini iyileştirmeye yardımcı olabileceği tespit edilirken, başka bir çalışmada ise zerdeçalın kemoterapinin neden olduğu cilt tahrişlerini azalttığı gözlemlendi.

5 bin yıllık şifa kaynağı: Zerdeçal kanseri önleyebilir mi? - 5

Bilim insanları, kurkumin içeren bir gargara ile ağız içindeki şişliğin hafifleyebileceğini de belirtiyor. Zerdeçal, eklem sorunları yaşayan bazı meme kanseri hastalarında da ağrıyı hafifletmeye yardımcı olabilir.

5 bin yıllık şifa kaynağı: Zerdeçal kanseri önleyebilir mi? - 6

Dr. Hou, zerdeçal ve kanser arasındaki bağlantı üzerine daha derin analizler yapılması gerektiğini belirterek; prostat, kolorektal ve pankreas kanseri gibi hastalıklar üzerinde de benzer çalışmaların devam ettiğini söyledi.

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