5 bin yıllık şifa kaynağı: Zerdeçal kanseri önleyebilir mi?

Dr. Hou, ''Zerdeçalın en önemli faydalarından biri, kanser de dahil olmak üzere birçok hastalığın temelinde yer alan iltihabı azaltmasıdır'' diyor. Hayvanlar ve laboratuvar ortamında yapılan araştırmalar, zerdeçalın kanser büyümesini engellemeye ve bazı kanser hücrelerini öldürmeye yardımcı olabileceğini ortaya koydu ancak bunun insanlarda nasıl etki ettiği konusunda kesin bir bilgi yok. Bu konuda daha fazla bilgi edinmek için büyük klinik çalışmalara ihtiyaç duyuluyor.