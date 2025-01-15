5 bin yıllık şifa kaynağı: Zerdeçal kanseri önleyebilir mi?
Güneydoğu Asya'ya özgü bir baharat olan zerdeçal, 5 bin yılı aşkın süredir cilt rahatsızlıkları ve sindirim sorunları gibi pek çok sağlık problemini tedavi etmek için kullanılıyor. Araştırmalar, zerdeçalın içeriğinde bulunan aktif bileşen kurkuminin, kanseri önlemeye ya da tedavi etmeye yardımcı olabileceğini gösteriyor.
Kanseri önleyen bitkiler üzerine çeşitli çalışmalar yapan eczacı Jason Hou, düzenli zerdeçal tüketiminin genel sağlık üzerinde pek çok olumlu etkisi olabileceğini savunuyor. Ancak uzman isim, aktif kanser tedavisi gören bireylerin zerdeçal kapsülleri ya da vitaminlerini kullanmaya başlamadan önce mutlaka bir sağlık profesyoneline danışmaları gerektiğini vurguluyor.