5 dakika alışkanlığı hafızayı güçlendirebilir: Her gün kolayca yapmak mümkün

FİZİKSEL AKTİVİTE

Zıplama, esneme veya hızlı yürüyüş gibi kısa süreli fiziksel aktivitelerde bulunmak bile beyne oksijen ve besin iletimini artırarak zihinsel berraklığı ve odaklanmayı iyileştirir. Bu artan dolaşım, ruh halini ve bilişsel işlevi artıran dopamin ve serotonin gibi nörotransmitterlerin salınımını uyarır. Düzenli kısa egzersizler ayrıca beyin sisini azaltmaya, uyanıklığı artırmaya ve gün boyunca genel bilişsel performansı iyileştirmeye yardımcı olabilir.





