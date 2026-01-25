5 dakika geçti patladı, vücudunun yüzde 30'u yandı. Kâbusu yaşadı, acı içinde kaldı

Kontrolleri süren 51 yaşındaki Fariz Aydın, "Saat 01.00 civarında oldu. Daha önce trafik kazası geçirmiştim, ayağımda platin var. Ondan dolayı rahatsız oluyordum, ayağımın üstüne koyunca rahatlıyordum. Bir beş dakika geçti, patladı. Birden ayaklarımın yandığını hissettim. Pijamanın iç kısmına koymuştum. Kaynar su koymuştum, bir de torbanın havasını almamıştım. Ses yok sadece vücudumun yandığını hissettim, pijamanın içinden torbayı çıkarana kadar ellerim yandı. Karın bölgesi, bacağım yandı. Acı oldu, tarifi yok, buraya gelene kadar üzerine buz koydum, rahatlamıyorsun. Nasıl kullanacağımı, kaç derece sıcaklıkta su koyacağımın bilgisini almadan kesinlikle kullanmam. Kişiler, kaliteli bir ürün alsınlar, aldıkları yerden bilgi almadan kullanmasınlar" diye konuştu.

Yanık durumlarında kişilerin öncelikle çeşme suyu altında bölgenin enerjisini 15-20 dakikalık bir süreçte alması gerektiğini söyleyen uzmanlar, sonrasında yanan noktanın ıslak, temiz bir malzemeyle muhafaza edilerek sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğinin altını çizdi.