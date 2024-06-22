5 dakikalık yol 45 dakikaya çıktı! Akın akın çıkış yapıyorlar, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu
9 günlük Kurban Bayramı tatilinin bitmesine son 2 gün kala, tatilini Bodrum'da geçiren vatandaşlar İstanbul'a dönmek için yola çıktı. Trafik polisleri memleketlerine araçlarıyla dönen sürücülere uyarılarda bulundu. 3 günde Bodrum'dan çıkan araç sayısı 100 bine ulaştı. İlçede 5 dakikalık yol 45 dakikaya çıktı
Bayram tatilinin Bodrum'da geçiren vatandaşlar 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin son gününde dönüş yoluna geçti.