5 dakikalık yol 45 dakikaya çıktı! Akın akın çıkış yapıyorlar, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu



Bodrum Bölge Trafik denetleme noktasından trafik polisler Memleketlerine dönen tatilcileri uyarılarda bulundu. Emniyet kemerini takma, hız sınırı ve uykusuz yola çıkmama konusunda bilgilendirme yaptı. Trafiğin gün boyu yoğun olacağı için Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından kavşaklara ve ana yollarda güvenlik önlemi aldı.