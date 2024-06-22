5 dakikalık yol 45 dakikaya çıktı! Akın akın çıkış yapıyorlar, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

9 günlük Kurban Bayramı tatilinin bitmesine son 2 gün kala, tatilini Bodrum'da geçiren vatandaşlar İstanbul'a dönmek için yola çıktı. Trafik polisleri memleketlerine araçlarıyla dönen sürücülere uyarılarda bulundu. 3 günde Bodrum'dan çıkan araç sayısı 100 bine ulaştı. İlçede 5 dakikalık yol 45 dakikaya çıktı

5 dakikalık yol 45 dakikaya çıktı! Akın akın çıkış yapıyorlar, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu - 1

Bayram tatilinin Bodrum'da geçiren vatandaşlar 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin son gününde dönüş yoluna geçti.

TÜRKİYE HABERLERİ

5 dakikalık yol 45 dakikaya çıktı! Akın akın çıkış yapıyorlar, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu - 2

Bodrum çıkışında kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

5 dakikalık yol 45 dakikaya çıktı! Akın akın çıkış yapıyorlar, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu - 3

Trafik polisleri memleketlerine araçlarıyla dönen sürücülere uyarılarda bulundu.

5 dakikalık yol 45 dakikaya çıktı! Akın akın çıkış yapıyorlar, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu - 4

3 günde Bodrum'dan çıkan araç sayısı 100 bine ulaştı.

5 dakikalık yol 45 dakikaya çıktı! Akın akın çıkış yapıyorlar, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu - 5

9 günlük Kurban Bayramı tatilini Bodrum'da geçiren tatilciler ilçeye akın akın çıkış yapmaya başladı.

5 dakikalık yol 45 dakikaya çıktı! Akın akın çıkış yapıyorlar, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu - 6

İlçeden 3 günde 100 bin araç çıkış yaptı. 9 günlük tatilini son gününde ise tatillerini Bodrum'da geçiren yerli turist dönüş çilesi yaşamaya başladı. İlçe çıkışında kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

5 dakikalık yol 45 dakikaya çıktı! Akın akın çıkış yapıyorlar, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu - 7

5 dakikalık yol 45 dakikaya çıktı. Otellerin çıkış saatleri 11.00 - 14.00 olduğu için trafik öğlen saatlerinde daha çok kitlenmeye başladı.

5 dakikalık yol 45 dakikaya çıktı! Akın akın çıkış yapıyorlar, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu - 8


Bodrum Bölge Trafik denetleme noktasından trafik polisler Memleketlerine dönen tatilcileri uyarılarda bulundu. Emniyet kemerini takma, hız sınırı ve uykusuz yola çıkmama konusunda bilgilendirme yaptı. Trafiğin gün boyu yoğun olacağı için Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından kavşaklara ve ana yollarda güvenlik önlemi aldı.

DAHA FAZLA GÖSTER