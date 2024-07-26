5 fabrika ve bir depo alev alev yandı: Çıkış nedeni belli oldu
Bursa'da 5 fabrika ile bir deponun kullanılamaz hale geldiği yangındaki incelemeler sürüyor. Afrika sıcaklarının yanı sıra, hurda plastiklerin ayrışmasında kullanılan motorların ısınmasının etkisiyle naylon ve plastiklerin ürettiği gazın alev almasının neden olduğu ortaya çıktı.
Merkez Yıldırım ilçesi Vakıf Köyü Yolu Caddesi Çelebi Mehmet Mahallesi’ndeki bir geri dönüşüm tesisinde 23 Temmuz’da saat 09.00 sıralarında yangın çıktı.
İhbarla olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, alevler tesisteki yanıcı maddelerin etkisiyle kısa sürede çevredeki fabrikalara da sıçradı.