5 fabrika ve bir depo alev alev yandı: Çıkış nedeni belli oldu

NEDENİ BELLİ OLDU

Geri dönüşüm tesisi, elyaf üretimi yapılan ev tekstili firması, karton üretimi yapılan kağıt fabrikası, strafor fabrikası, tekstil dokuma fabrikası ile boş bir deponun kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışmalar sürerken, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından inceleme başlatıldı.

İlk belirlemelere göre yangına, geri dönüşüm tesisinde, Afrika sıcaklarının yanı sıra, hurda plastiklerin ayrışmasında kullanılan motorların ısınmasının etkisiyle naylon ve plastiklerin ürettiği gazın alev almasının neden olduğu belirtildi.

Yangının ani çıkışı ile hızla yayılmasına ise plastiklerin işlenmesi anında, ısıl işlem oluştuğu için ortaya çıkan karbon ve hidrojen bileşimindeki gazların neden olduğu değerlendiriliyor.