5 günde 10 deprem oldu. Uyuyan fay uyandı, "2 bin yıldır deprem üretmeyen bir fayla karşı karşıyayız"
13.01.2026 12:32
AA
İzmir'in Aliağa ilçesindeki Güzelhisar Fayı'nda 5 günde 10'a yakın deprem oldu. 10 bin yılda 3 kez yıkıcı depreme neden olan fay, diri fay sınıfına girdi. Depremlerin önce depremler olabileceğine dikkat çeken uzmanlar, fayın 6,7 büyüklüğe varan deprem üretme potansiyeline sahip olduğuna dikkat çekti.
Balıkesir Sındırgı'da 10 Ağustos'tan beri meydana gelen depremlerin hareketliliği azaldı.
Ancak, İzmir'in Aliağa ilçesindeki Güzelhisar Fayı'nda 5 günde 10'a yakın depremin meydana geldi.
Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, bölgeyi değerlendirdi.
Fayın yaklaşık 25 kilometre uzunluğunda, 6,7 büyüklüğe varan deprem üretme potansiyeline sahip olduğunu dile getiren Sözbilir, "Bu fay üzerinde yaz aylarında bir çalışma yaptık. O çalışmada bu fayın buradaki çizilenden farklı bir özelliğe sahip olduğu ortaya çıktı. Burada potansiyel aktif fay sınıfında değerlendirilen bir fay. Fakat şu anda meydana gelen depremler de bizim açtığımız hendekler de bu fayın daha üst bir sınıfa ait olduğunu ortaya koydu." dedi.
Diri fay olduğunun anlaşıldığını sözlerine ekleyen Sözbilir, "Diri fay sınıfına girdiği için buradaki deprem aktivitesi önemli. Fay üzerinde en büyüğü 3,8 olmak üzere 10'a yakın deprem oldu." diye konuştu.
Sözbilir, depremlerin fayın orta kısımlarında meydana geldiğini ifade etti.
"FAYIN TEHLİKESİ YÜKSEK"
Yaz aylarında Güzelhisar Fayı üzerinde farklı noktalarda hendekler açtıklarını anımsatan Sözbilir, "Fay son 10 bin yılda üç kez yıkıcı depremlere neden olmuş. Son depremini milattan sonra 105 yılında üretmiş. Dolayısıyla yıkıcı deprem anlamında yaklaşık 2 bin yıldır deprem üretmeyen bir fayla karşı karşıyayız." dedi.
Fayın tehlikesinin belli ölçeklerde yüksek olduğunu söyleyebildiklerini sözlerine ekleyen Sözbilir, "Şu anki devam eden deprem aktivitesine baktığımızda küçük ölçekli depremler oluyor. Bunlar herhangi bir depremin öncü depremleri de olabilir. Şu anda bunu söylemek çok erken." dedi.
Sözbilir, bu fayın kırılması durumunda özellikle Aliağa bölgesine lokal ölçekte ciddi zarar verebileceğini sözlerine ekledi.