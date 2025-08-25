5 günde 4 kez yandı: "Bu evde kendiliğinden yangın çıkıyor"
Düzce'de yaşayan Kıyak ailesinin evi 5 günde 4 kez yandı. Yangınların çıkış nedeni elektrik dağıtım şirketi, itfaiye ve jandarma ekipleri tarafından belirlenemezken ev sahibi evin kendiliğinden yandığını iddia etti.
Bolu Dağı mevkisinde bulunan Yeşiltepe köyünde 5 kişilik Kıyak ailesinin yaşadığı evde, 5 günde 4 kez yandı.
19 Ağustos'ta gece saatlerinde Kıyak ailesinin evinde yangın çıktı.
Yangın, evdekilerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Bu tarihten 24 Ağustos'a kadar, evde 3 farklı yangın daha çıktı.