5 günde 4 kez yandı: "Bu evde kendiliğinden yangın çıkıyor"

Düzce'de yaşayan Kıyak ailesinin evi 5 günde 4 kez yandı. Yangınların çıkış nedeni elektrik dağıtım şirketi, itfaiye ve jandarma ekipleri tarafından belirlenemezken ev sahibi evin kendiliğinden yandığını iddia etti.

Bolu Dağı mevkisinde bulunan Yeşiltepe köyünde 5 kişilik Kıyak ailesinin yaşadığı evde, 5 günde 4 kez yandı.

19 Ağustos'ta gece saatlerinde Kıyak ailesinin evinde yangın çıktı.

Yangın, evdekilerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Bu tarihten 24 Ağustos'a kadar, evde 3 farklı yangın daha çıktı.

5 gün içerisindeki 4 yangında evin duvarı, gardırobunun içerisi ve iki bazanın kenarı yandı.

Aile, söz konusu yangınları kendi imkanları ile söndürdü.

YANGININ ÇIKIŞ NEDENİNE DAİR KANIT YOK

İnceleme yapan elektrik dağıtım şirketi, itfaiye ve jandarma ekipleri ise yangının çıkış nedenini belirleyemedi.

Kıyak ailesinin 2020 yılında çıkış nedeni belirlenemeyen yangında evlerinin yandığı, iki yıl sonra da mevcut konuma yeni ev yaptıkları öğrenildi.

"YANACAK HİÇBİR ŞEY YOK"

Ev sahibi Kadir Kıyak, "Geçen salı akşamı kendi bazamın yandığını gördüm ve söndürdüm. Ondan 2-3 gün sonra tekrar işten geldim ve odanın yandığını gördüm. Çocukların bağırmasına çıktım. Bunu söndürdük, tekrar dışarı çıktık, sabahladık." dedi.

Sabah odadaki diğer bazanın yandığını dile getiren Kıyak, "Bunların bulunduğu yerde hiç yanacak bir şey de yok. Elektrik de yok. Yanacak hiçbir şey yok." dedi.

"DIŞARIDA KALIYORUM"

Sokakta kaldıklarını belirten Kıyak, evin kendiğinden yandığını iddia etti.

Kıyak, yaşananlardan sonra doğaüstü olaylara inanmaya başladığını belirtti.

