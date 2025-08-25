5 günde 4 kez yandı: "Bu evde kendiliğinden yangın çıkıyor"

"YANACAK HİÇBİR ŞEY YOK"

Ev sahibi Kadir Kıyak, "Geçen salı akşamı kendi bazamın yandığını gördüm ve söndürdüm. Ondan 2-3 gün sonra tekrar işten geldim ve odanın yandığını gördüm. Çocukların bağırmasına çıktım. Bunu söndürdük, tekrar dışarı çıktık, sabahladık." dedi.

Sabah odadaki diğer bazanın yandığını dile getiren Kıyak, "Bunların bulunduğu yerde hiç yanacak bir şey de yok. Elektrik de yok. Yanacak hiçbir şey yok." dedi.