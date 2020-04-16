5 gündür hastane önünde sahibini bekliyor

Bartın'da hasta sahibinin bindirildiği ambulansı takip eden köpek, 5 gündür yoğun bakımdaki sahibini hastanenin önünde bekliyor.
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DHA 16.04.2020 - 14:28
Kentte pazar günü rahatsızlanan Önder S., 112 Acil Servis ekibi tarafından Bartın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’ne getirildi.
Bu sırada Golden Retriever cinsi köpeği de ambulansı takip ederek, hastanenin önüne geldi. Önder S., yoğun bakım servisinde tedaviye alınırken, köpeği de hastanenin önünde beklemeye başladı.
Hastane personeli ve büfe işletmecisi Mehmet Çetin (45) 5 gündür kapı önünde duran köpeği besliyor.
Çetin, “Köpeğin, pazar günü buraya yoğun bakıma yatan bir hastanın olduğunu öğrendik. Hastane bahçesinden hiç ayrılmıyor. Biz de hastane personeli ile birlikte onun ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Gece gündüz buradan hiç ayrılmıyor. Bu bize güzel bir örnek, tüm insanlığa ders olması gereken bir davranıştır” dedi.
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