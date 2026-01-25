5 günlük bebeği döverek engelli bırakan hemşire tutuklandı

Ancak damar yolu açması gereken hemşire, bebeğe 14 dakika boyunca korkunç bir işkence uyguladı. Ağlayan bebeğin başına vurdu, bacağını sıktı. İlk dakikalarda oldukça hareketli olan bebek bir anda durgunlaştı.

Sonrasında başka bir hemşire kontrole gittiğinde Deniz Esin'in bacağının kırık olduğunu fark etti. Güvenlik kamerası kayıtları incelendiğinde şiddet ortaya çıktı.