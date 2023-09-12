5 il için sağanak yağış uyarısı (Bugün hava nasıl olacak)
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava tahmin raporunu açıkladı. Yapılan değerlendirmede 5 il için sağanak yağış uyarısında bulunuldu. Hava sıcaklığının kuzey, iç ve doğu bölgelerde mevsim normallerinin altında olacağı belirtildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda Ağrı, Iğdır ve Kars çevreleri ile Erzurum’un güneydoğusu ve Van’ın kuzey kesimlerinde kısa süreli ve yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiği belirtildi.