5 il için sağanak yağış uyarısı (Bugün hava nasıl olacak)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava tahmin raporunu açıkladı. Yapılan değerlendirmede 5 il için sağanak yağış uyarısında bulunuldu. Hava sıcaklığının kuzey, iç ve doğu bölgelerde mevsim normallerinin altında olacağı belirtildi.

5 il için sağanak yağış uyarısı (Bugün hava nasıl olacak) - 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda Ağrı, Iğdır ve Kars çevreleri ile Erzurum’un güneydoğusu ve Van’ın kuzey kesimlerinde kısa süreli ve yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiği belirtildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

5 il için sağanak yağış uyarısı (Bugün hava nasıl olacak) - 2

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Ülke genelinde parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyıları, Doğu Anadolu'nun doğusu , Tokat, Bingöl, Mardin, Siirt ve Batman çevreleri, Amasya'nın kuzey ve Şanlıurfa'nın güney ilçeleri ile Doğu Akdeniz'in toroslar mevkii, Mersin, Adana 'nın güneyi ile Hatay'ın batı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

5 il için sağanak yağış uyarısı (Bugün hava nasıl olacak) - 3

Hava sıcaklığının kuzey, iç ve doğu bölgelerde mevsim normallerinin altında, güney ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

5 il için sağanak yağış uyarısı (Bugün hava nasıl olacak) - 4

12 EYLÜL SALI GÜNÜ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

5 il için sağanak yağış uyarısı (Bugün hava nasıl olacak) - 5

13 EYLÜL ÇARŞAMBA GÜNÜ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

5 il için sağanak yağış uyarısı (Bugün hava nasıl olacak) - 6

14 EYLÜL PERŞEMBE GÜNÜ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

5 il için sağanak yağış uyarısı (Bugün hava nasıl olacak) - 7

15 EYLÜL CUMA GÜNÜ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

5 il için sağanak yağış uyarısı (Bugün hava nasıl olacak) - 8

16 EYLÜL CUMARTESİ GÜNÜ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

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