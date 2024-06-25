5 il için sarı kodlu uyarı: Çok kuvvetli sağanak 02.00’de başlayacak, akşam 20.00’ye kadar sürecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre yarın Karadeniz’de çok kuvvetli ve kuvvetli sağanak bekleniyor. Trabzon, Giresun, Rize, Artvin ve Ordu’da etkili olması beklenen yağışların gece yarısı 02.00’de başlayıp, akşam 20.00’ye kadar sürmesi beklenirken, 5 il için sarı kodlu uyarıda bulunuldu.

5 il için sarı kodlu uyarı: Çok kuvvetli sağanak 02.00’de başlayacak, akşam 20.00’ye kadar sürecek - 1

Karadeniz’e kuvvetli yağış geliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan tahmine göre, Orta ve Doğu Karadeniz’de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak, Rize çevreleri ile Artvin’in kıyı kesimlerinde çok kuvvetli, Ordu, Giresun ve Trabzon’un iç kesimlerinde kuvvetli olacak.

TÜRKİYE HABERLERİ

5 il için sarı kodlu uyarı: Çok kuvvetli sağanak 02.00’de başlayacak, akşam 20.00’ye kadar sürecek - 2

Yağışların gece yarısı 02.00’de başlaması bekleniyor.

5 il için sarı kodlu uyarı: Çok kuvvetli sağanak 02.00’de başlayacak, akşam 20.00’ye kadar sürecek - 3

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sağanak yağışın yarın 20.00’ye kadar sürmesini beklerken 5 il için sarı kodlu uyarıda bulunuldu.

5 il için sarı kodlu uyarı: Çok kuvvetli sağanak 02.00’de başlayacak, akşam 20.00’ye kadar sürecek - 4

Artvin, Giresun, Ordu, Rize ve Trabzon’da yaşayan vatandaşların ani su baskınları ve sellere karşı dikkatli olunması istendi.

5 il için sarı kodlu uyarı: Çok kuvvetli sağanak 02.00’de başlayacak, akşam 20.00’ye kadar sürecek - 5

GÜN GÜN HAVA DURUMU TAHMİNİ

5 il için sarı kodlu uyarı: Çok kuvvetli sağanak 02.00’de başlayacak, akşam 20.00’ye kadar sürecek - 6
5 il için sarı kodlu uyarı: Çok kuvvetli sağanak 02.00’de başlayacak, akşam 20.00’ye kadar sürecek - 7
5 il için sarı kodlu uyarı: Çok kuvvetli sağanak 02.00’de başlayacak, akşam 20.00’ye kadar sürecek - 8
5 il için sarı kodlu uyarı: Çok kuvvetli sağanak 02.00’de başlayacak, akşam 20.00’ye kadar sürecek - 9
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