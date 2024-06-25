5 il için sarı kodlu uyarı: Çok kuvvetli sağanak 02.00’de başlayacak, akşam 20.00’ye kadar sürecek
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre yarın Karadeniz’de çok kuvvetli ve kuvvetli sağanak bekleniyor. Trabzon, Giresun, Rize, Artvin ve Ordu’da etkili olması beklenen yağışların gece yarısı 02.00’de başlayıp, akşam 20.00’ye kadar sürmesi beklenirken, 5 il için sarı kodlu uyarıda bulunuldu.
Karadeniz’e kuvvetli yağış geliyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan tahmine göre, Orta ve Doğu Karadeniz’de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak, Rize çevreleri ile Artvin’in kıyı kesimlerinde çok kuvvetli, Ordu, Giresun ve Trabzon’un iç kesimlerinde kuvvetli olacak.