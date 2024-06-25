5 il için sarı kodlu uyarı: Çok kuvvetli sağanak 02.00’de başlayacak, akşam 20.00’ye kadar sürecek

Karadeniz’e kuvvetli yağış geliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan tahmine göre, Orta ve Doğu Karadeniz’de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak, Rize çevreleri ile Artvin’in kıyı kesimlerinde çok kuvvetli, Ordu, Giresun ve Trabzon’un iç kesimlerinde kuvvetli olacak.