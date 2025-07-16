4 ilde orman yangını: Köy ve mahalleler boşaltıldı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde ve Tekirdağ'ın Şarköy ilçesindeki yangınlarda tedbir amaçlı mahalleler boşaltıldı. Alevler Şarköy'den Çanakkale Gelibolu'ya sıçradı. Konya'da da dün çıkan orman yangını sürüyor. Manisa'da çıkan 2 yangından biri kontrol altına alındı. Kocaeli, Bolu ve Bursa'daki yangınlar ise kontrol altına alındı.
ÇANAKKALE'DE İKİ KÖY TAHLİYE EDİLİYOR
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Naldöken köyündeki ormanlık alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın nedeniyle Naldöken köyündeki bazı evler, damlar ve ağıllar alevlerden etkilendi. Çok sayıda hayvan yangında telef oldu.
Rüzgarın etkisiyle alevler jeotermal santralinin de yer aldığı Tuzla köyüne doğru ilerledi. Jeotermal santral de yangından olumsuz etkilendi.