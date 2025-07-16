4 ilde orman yangını: Köy ve mahalleler boşaltıldı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde ve Tekirdağ'ın Şarköy ilçesindeki yangınlarda tedbir amaçlı mahalleler boşaltıldı. Alevler Şarköy'den Çanakkale Gelibolu'ya sıçradı. Konya'da da dün çıkan orman yangını sürüyor. Manisa'da çıkan 2 yangından biri kontrol altına alındı. Kocaeli, Bolu ve Bursa'daki yangınlar ise kontrol altına alındı.

4 ilde orman yangını: Köy ve mahalleler boşaltıldı - 1

ÇANAKKALE'DE İKİ KÖY TAHLİYE EDİLİYOR

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Naldöken köyündeki ormanlık alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın nedeniyle Naldöken köyündeki bazı evler, damlar ve ağıllar alevlerden etkilendi. Çok sayıda hayvan yangında telef oldu.

Rüzgarın etkisiyle alevler jeotermal santralinin de yer aldığı Tuzla köyüne doğru ilerledi. Jeotermal santral de yangından olumsuz etkilendi.

TÜRKİYE HABERLERİ

4 ilde orman yangını: Köy ve mahalleler boşaltıldı - 2

HAVADAN MÜDAHALE DURDU

Tuzla köyünde bulunan tarihi Hüdavendigar Camisi'nin avlusundaki ağaçların alev alması nedeniyle restorasyon aşamasındaki cami ve içindeki mezarlıklarda da hasar oluştu.

Etkisini artıran rüzgar nedeniyle alevler, Yukarıköy yakınlarına kadar ulaştı. Köy sakinleri, alevlerin ilerleyişini endişeyle izledi. Yangın söndürme uçakları, havanın kararması nedeniyle çalışmalarını sona erdirdi.

Yukarıköy'ünde de dozer ve kepçelerle yangın sahası kazılarak alevlerin ilerlemesinin önüne geçilmeye çalışıldı.

4 ilde orman yangını: Köy ve mahalleler boşaltıldı - 3

Çanakkale Valisi Ömer Toroman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Naldöken köyünde başlayan orman yangınının, şiddetli rüzgarın etkisiyle devam ettiğini belirtti.

Yangını söndürmek için karadan yoğun müdahalenin sürdüğünü vurgulayan Toraman, "Yangın sebebiyle tedbiren tahliye edilen Naldöken, Taşağıl ve Tuzla köylerinin sakinleri köylerine geri döndüler. Yangın nedeniyle bu defa tedbir amaçlı Çamköy tahliye edilmiştir." ifadelerine yer verdi.

4 ilde orman yangını: Köy ve mahalleler boşaltıldı - 4

Öte yandan Toraman, Ahmetçe köyünde saat 21.00 sıralarında başlayan yangının saat 22.40'da kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

4 ilde orman yangını: Köy ve mahalleler boşaltıldı - 5

TEKİRDAĞ'DA YANGIN KÖYLERİ TEHDİT EDİYOR

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde tarım alanında başlayıp ormana sıçrayan yangına müdahale ediliyor.

İstiklal Mahallesi Kaytan mevkisinde başlayan anız yangını, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek ormanlık alana sıçradı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme, itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

Yangına 2 uçak ve 4 helikopterin yanı sıra arazözler ve iş makineleriyle müdahale ediliyor.

4 ilde orman yangını: Köy ve mahalleler boşaltıldı - 6

Alevler, Şenköy Mahallesi'nde bazı evlere sıçrarken, bu mahalledeki yerleşim yerleri boşaltıldı.

Vatandaşlar, büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarını yerleşim yerlerinden uzaklaştırmaya çalışıyor.

Yangının sıçradığı Kocaali Mahallesi'nde bir ev ve ahır yandı. Alandaki yerleşim yerleri boşaltıldı.

Yangına, 2 uçak ve 4 helikopterin yanı sıra 30 arazöz, 30 itfaiye aracı, iş makineleri ve çok sayıda jandarma personeliyle müdahale ediliyor.

4 ilde orman yangını: Köy ve mahalleler boşaltıldı - 7

ALEVLER ÇANAKKALE'YE SIÇRADI

Şenköy Mahallesi'nde öğle saatlerinde orman dışı alanda çıkan yangın, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Kavakköy beldesi kırsalına ulaştı.

Ekiplerin müdahalesini sürdürdüğü yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Şarköy mevkisinde başlayan yangının gün içerisinde ilerleyerek kent sınırına ulaştığını söyledi.

Yangının Kavakköyü kırsalına kadar geldiğini anlatan Toraman karadan müdahalenin devam ettiğini, gün ağarmasıyla beraber saat 06.00 sularında, 9 uçak ve 9 helikopterle havadan müdahalenin tekrar başlayacağını açıkladı.

4 ilde orman yangını: Köy ve mahalleler boşaltıldı - 8

Tekirdağ Valiliğinden sosyal medya hesabından yangına karşı vatandaşlara tedbirli olmaları yönünde açıklama yapıldı.

Görevlilerin uyarılarının dikkate alınması istenen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şarköy ilçemiz İstiklal Mahallesi'nde başlayan ve rüzgarın da etkisiyle yayılan yangına, yeteri kadar hava ve kara aracı, ekipman ve personel ile müdahale çalışmaları yürütülmektedir. Vatandaşlarımızın, görevlilerimizin uyarılarına uymaları ve yangın bölgesine yaklaşmamaları rica olunur."

Yangının Kızılcaterzi Mahallesi'ne sıçramasının ardından yerleşim yerleri tedbir amaçlı boşaltıldı.

4 ilde orman yangını: Köy ve mahalleler boşaltıldı - 9

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ: GECE BOYU SÜREKLİ MÜDAHALE DEVAM EDECEK

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde çıkan, 3 mahallenin boşatıldığı ve Çanakkale sınırına da geçen orman yangınını söndürmek için ekiplerin çalışması devam ediyor.

Orman Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, söndürme ve soğutma çalışmalarına gece boyunca devam edileceği belirtildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bugün saat 13.34'te, Tekirdağ ili Şarköy ilçesi Şenköy Mahallesi kırsalında orman dışı olanda nedeni henüz belirlenemeyen yangın çıkmıştır. Çıkışından 6 dakika sonra saat 13.40'ta ilk müdahalede bulunan yangın, kısa sürede ilerleme istikametindeki ormanlık alana siyaret etmiştir. Yangın haberinin alınması ile birlikte yangın mahalline hızla 6 söndürme uçağı, 6 söndürme helikopteri, 60 arazöz ve 350 personel sevk edilmiştir Yangının meydana geldiği an itibari ile hava sıcaklığı 32 derece ve rüzgar hızı saatte 46 kilometre ölçülmüştür.

Yangın sıcak hava ve şiddetli rüzgarın etkisi ile kısa sürede etrafa yayılmış ve civarda bulunan Şenköy Kocaali ve Kızılcaterzi mahallelerini tehdit eder hale gelmiştir. Bunun üzerine ilgili mahallelerde AFAD koordinasyonunda tahliyeler gerçekleştirilmiştir. Yangının başlamasından itibaren AFAD'la birlikte can ve mal kaybı yaşanmaması adına öncelikle ekiplerimiz meskun mahallede tedbir alma maksadıyla çalışmalar yürütmüştür.

Yangın yerleşim yerleri istikametinde enerjisi, ilerleme istikametinde ise hızı düşürülmüştür. Gece boyu sürekli müdahale ve soğutma çalışmaları devam edecektir."

4 ilde orman yangını: Köy ve mahalleler boşaltıldı - 10

KONYA'DAKİ ORMAN YANGINI SÜRÜYOR

Konya'nın Doğanhisar ilçesi Davras Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda yangın çıktı.

Güvendik Mahallesi Davras mevkisi yakınlarındaki ormanlık alanda dün çıkan yangını kontrol altına almak için çalışmalar sürüyor.

Çalışmalar, Orman İşletme Şefliği ve Konya İtfaiyesi ekipleri ile yangın söndürme helikopterleri ve uçaklarla yürütülüyor.

4 ilde orman yangını: Köy ve mahalleler boşaltıldı - 11

BİR ÇOCUK GÖZALTINDA

Yetkililerden alınan bilgiye göre, bölgede hayvan otlatan 15 yaşındaki şüpheli, yaktığı ateş ormana sıçradığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

4 ilde orman yangını: Köy ve mahalleler boşaltıldı - 12

MANİSA'DA İKİ YANGINDAN BİRİ KONTROL ALTINDA

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde iki ayrı bölgede çıkan orman yangınından biri kontrol altına alındı, diğerine ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Valilikten yapılan açıklamada, ilçeye bağlı Apak Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangının, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındığı belirtildi.

4 ilde orman yangını: Köy ve mahalleler boşaltıldı - 13

Seyitoba Mahallesi'nde çıkan orman yangınına ise 5 uçak, 13 helikopter, 32 arazöz, 2 itfaiye, 15 su tankeri, 7 iş makinesi ile müdahale başlatıldı.

Ekiplerin yangın bölgesinde çalışması devam ediyor.

4 ilde orman yangını: Köy ve mahalleler boşaltıldı - 14

KOCAELİ GEBZE

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Balçık ve Cumaköy arasındaki ormanlık alanda dün saat 17.00 sıralarında çıkan yangına havadan ve karadan müdahale edildi.

4 ilde orman yangını: Köy ve mahalleler boşaltıldı - 15

İtfaiye, orman işletme, belediye ekipleri ile yangın söndürme uçağı ve helikopterlerin de katıldığı çalışmalarda, ekipler, yaklaşık 7 saat süren mücadelenin ardından alevleri kontrol altına aldı.

Yangında, geniş alanda hasar oluştu.

Ekiplerin, alandaki soğutma çalışması devam ediyor.

4 ilde orman yangını: Köy ve mahalleler boşaltıldı - 16

BURSA'DA İKİ NOKTADA YANGIN ÇIKTI

Bursa'nın Karacabey ilçesine bağlı İkizce ile Nilüfer ilçesine bağlı Akçalar Mahallesi'nde çıkan orman yangınlarına ekipler hem havadan hem karadan müdahale ediyor.

16.00 sıralarında İkizce ve Akçalar köylerinde yangın çıktı. Karacabey İkizce köyü yakınlarındaki ekili alanda başladığı düşünülen yangına Bursa Büyükşehir ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. Çamlığa da sıçradığı ifade edilen yangın bir saatte kontrol altına alındı.

4 ilde orman yangını: Köy ve mahalleler boşaltıldı - 17

Bu yangın devam ederken merkez Nilüfer ilçesine bağlı Akçalar ile Gölyazı köyleri arasındaki ormanlık alandan alevler yükseldi. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Helikopterler havadan orman ve itfaiye ekiplerinin de karadan yangına müdahalesiyle kontrol altına alındı. 

Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışması sürüyor.

4 ilde orman yangını: Köy ve mahalleler boşaltıldı - 18

BOLU'DAKİ YANGIN KONTROL ALTINDA

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Bayramlı Delice mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle bölgede etkisini artırdı.

İhbar üzerine olay yerine Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

4 ilde orman yangını: Köy ve mahalleler boşaltıldı - 19

Söndürme çalışmalarına orman ekiplerinin yanı sıra köylülerin de su tankeri, traktör ve iş makineleriyle destek verdiği yangın kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

4 ilde orman yangını: Köy ve mahalleler boşaltıldı - 20
4 ilde orman yangını: Köy ve mahalleler boşaltıldı - 21
4 ilde orman yangını: Köy ve mahalleler boşaltıldı - 22
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