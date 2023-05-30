5 ilde şiddetli yağış: Yollar göle döndü, evleri su bastı

Turizm kenti Antalya, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarısının ardından akşam saatlerinde şiddetli yağmura teslim oldu.
Yaklaşık BİR saat devam eden yağmurda vatandaşlar ve araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Yağmura kent merkezinde hazırlıksız yakalanan vatandaşlar duraklara sığınırken, kimi vatandaşlar ise AVM’lerin girişlerinde yağmurun dinmesini bekledi.
Bazı binaları su basarken, bazı yerlerde ise toprak kaymaları meydana geldi. Kentte trafik zaman zaman durma noktasına geldi.
Şiddetli yağmur sonrası parkta oluşan su birikintisinde bir vatandaş sörf yaptı. O anlar bir başka vatandaş tarafından görüntülendi.
Elazığ'da meteorolojinin uyarısının ardından sağanak yağış etkisini sürdürüyor. Ana caddelerin dereye döndüğü kentte yolda kalan araçları itfaiye ekipleri kurtardı.
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünün uyarısının ardından kuvvetli sağanak Elazığ'da etkisini sürdürüyor. Akşam saatlerinde yeniden bastıran yağışın etkisiyle ana caddeler ve sokaklar adeta dereye döndü.
Malatya Caddesi'nde biriken sular nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı. İtfaiye ekipleri, yolda kalan araçları çekerek kurtardı. Öte yandan şiddetli yağmur nedeniyle bazı bölgelerde taşkınlar yaşandı. Alt geçitler suyla dolarken, rögarlar da taştı
Muş’ta etkili olan sağanak yağış nedeniyle Kırköy beldesinde derenin taşması sonucu 5 araç, 35 ev ve birçok ahırda hasar meydana gelirken, bir köprü ise yıkıldı.
İl merkezine 25 kilometre uzaklıktaki Kırköy beldesinden geçen Kırgiz Deresi taştı. Taşan sular derenin üzerindeki köprünün yıkılmasına neden oldu.
Kırköy Belediye Başkanı Nahit Dizman, 35 evde hasar meydana geldiğini belirterek, “Her şey biranda oldu. Bizim müdahale etme şansımız olmadı. Aniden bastıran taşkın, köprünün yıkılmasına neden oldu. Köprünün yıkılmasıyla beldenin 35 hanesini su bastı.Belediye garajımızda bulunan araçlarımızın 5 tanesi yarısına kadar su dolmuş durumda. Maddi zarar çok. Altyapı kalmadı, üstyapıda zararımız var. Derenin 35 noktasında menfez açmak zorunda kaldık.” dedi.
Kars'ta etkili olan şiddetli sağanak nedeniyle 20 iş yeri ile 8 evi su bastı. Kentte akşam etkili olan şiddetli sağanak nedeniyle Şehitler, Ortakapı, Sukapı, Yusufpaşa, Yenişehir Mahalleleri ve Cengiz Topal Caddesi olmak üzere yaklaşık 20 iş yeri ve konutların bodrum katlarını su bastı.
Şehitler Mahallesi Hava Meydanı Sokak'taki Asya Apartmanı'nın bodrum katında bulunan iki daire ve kilerleri su ile doldu.
İhbar üzerine su baskının olduğu yerlere belediye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, hasarın meydana geldiği yerlerde suyun tahliyesi için çalışmalarını sürdürüyor.
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde aniden bastıran dolu ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Saat 18.45'te başlayan şiddetli yağmur ve dolu sele neden oldu.
İlçede 15 dakika süren yağış nedeniyle bazı cadde ile sokaklarda su birikintileri oluştu, yayalar ve sürücüler zor anlar yaşadı..
Yağmura hazırlıksız yakalanan ilçe sakinleri, sağanak yağış ve misket büyüklüğünde doludan dolayı saklanacak yer aradı.
Sağanak derelerin taşmasına da neden oldu. Taşan dereler çevreye zarar verdi. Park halindeki boş bir aracın da sel sularına kapıldığı öğrenildi