5 ilde şiddetli yağış: Yollar göle döndü, evleri su bastı

Yurdun bazı bölgelerinde şiddetli yağış etkiliydi. Antalya'da yollar göle döndü. Araçlar suya gömüldü. Elazığ, Muş, Kars ve Samsun'da da su baskınları yaşandı.

5 ilde şiddetli yağış: Yollar göle döndü, evleri su bastı - 1

ANTALYA

Turizm kenti Antalya, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarısının ardından akşam saatlerinde şiddetli yağmura teslim oldu.

TÜRKİYE HABERLERİ

5 ilde şiddetli yağış: Yollar göle döndü, evleri su bastı - 2

Yaklaşık BİR  saat devam eden yağmurda vatandaşlar ve araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Yağmura kent merkezinde hazırlıksız yakalanan vatandaşlar duraklara sığınırken, kimi vatandaşlar ise AVM’lerin girişlerinde yağmurun dinmesini bekledi.

5 ilde şiddetli yağış: Yollar göle döndü, evleri su bastı - 3

Bazı binaları su basarken, bazı yerlerde ise toprak kaymaları meydana geldi. Kentte trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

5 ilde şiddetli yağış: Yollar göle döndü, evleri su bastı - 4

Şiddetli yağmur sonrası parkta oluşan su birikintisinde bir vatandaş sörf yaptı. O anlar bir başka vatandaş tarafından görüntülendi.

5 ilde şiddetli yağış: Yollar göle döndü, evleri su bastı - 5

ELAZIĞ

Elazığ'da meteorolojinin uyarısının ardından sağanak yağış etkisini sürdürüyor. Ana caddelerin dereye döndüğü kentte yolda kalan araçları itfaiye ekipleri kurtardı.

5 ilde şiddetli yağış: Yollar göle döndü, evleri su bastı - 6

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünün uyarısının ardından kuvvetli sağanak Elazığ'da etkisini sürdürüyor. Akşam saatlerinde yeniden bastıran yağışın etkisiyle ana caddeler ve sokaklar adeta dereye döndü.

5 ilde şiddetli yağış: Yollar göle döndü, evleri su bastı - 7

Malatya Caddesi'nde biriken sular nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı. İtfaiye ekipleri, yolda kalan araçları çekerek kurtardı. Öte yandan şiddetli yağmur nedeniyle bazı bölgelerde taşkınlar yaşandı. Alt geçitler suyla dolarken, rögarlar da taştı

5 ilde şiddetli yağış: Yollar göle döndü, evleri su bastı - 8

MUŞ

Muş’ta etkili olan sağanak yağış nedeniyle Kırköy beldesinde derenin taşması sonucu 5 araç, 35 ev ve birçok ahırda hasar meydana gelirken, bir köprü ise yıkıldı.

5 ilde şiddetli yağış: Yollar göle döndü, evleri su bastı - 9

İl merkezine 25 kilometre uzaklıktaki Kırköy beldesinden geçen Kırgiz Deresi taştı. Taşan sular derenin üzerindeki köprünün yıkılmasına neden oldu.

5 ilde şiddetli yağış: Yollar göle döndü, evleri su bastı - 10

Kırköy Belediye Başkanı Nahit Dizman, 35 evde hasar meydana geldiğini belirterek, “Her şey biranda oldu. Bizim müdahale etme şansımız olmadı. Aniden bastıran taşkın, köprünün yıkılmasına neden oldu. Köprünün yıkılmasıyla beldenin 35 hanesini su bastı.Belediye garajımızda bulunan araçlarımızın 5 tanesi yarısına kadar su dolmuş durumda. Maddi zarar çok. Altyapı kalmadı, üstyapıda zararımız var. Derenin 35 noktasında menfez açmak zorunda kaldık.” dedi.

5 ilde şiddetli yağış: Yollar göle döndü, evleri su bastı - 11

KARS

Kars'ta etkili olan şiddetli sağanak nedeniyle 20 iş yeri ile 8 evi su bastı. Kentte akşam etkili olan şiddetli sağanak nedeniyle Şehitler, Ortakapı, Sukapı, Yusufpaşa, Yenişehir Mahalleleri ve Cengiz Topal Caddesi olmak üzere yaklaşık 20 iş yeri ve konutların bodrum katlarını su bastı.

5 ilde şiddetli yağış: Yollar göle döndü, evleri su bastı - 12

Şehitler Mahallesi Hava Meydanı Sokak'taki Asya Apartmanı'nın bodrum katında bulunan iki daire ve kilerleri su ile doldu.

5 ilde şiddetli yağış: Yollar göle döndü, evleri su bastı - 13

İhbar üzerine su baskının olduğu yerlere belediye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, hasarın meydana geldiği yerlerde suyun tahliyesi için çalışmalarını sürdürüyor.

5 ilde şiddetli yağış: Yollar göle döndü, evleri su bastı - 14

SAMSUN

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde aniden bastıran dolu ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Saat 18.45'te başlayan şiddetli yağmur ve dolu sele neden oldu.

5 ilde şiddetli yağış: Yollar göle döndü, evleri su bastı - 15

İlçede 15 dakika süren yağış nedeniyle bazı cadde ile sokaklarda su birikintileri oluştu, yayalar ve sürücüler zor anlar yaşadı..

5 ilde şiddetli yağış: Yollar göle döndü, evleri su bastı - 16

Yağmura hazırlıksız yakalanan ilçe sakinleri, sağanak yağış ve misket büyüklüğünde doludan dolayı saklanacak yer aradı.

5 ilde şiddetli yağış: Yollar göle döndü, evleri su bastı - 17

Sağanak derelerin taşmasına da neden oldu. Taşan dereler çevreye zarar verdi. Park halindeki boş bir aracın da sel sularına kapıldığı öğrenildi

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