5 ilde şiddetli yağış: Yollar göle döndü, evleri su bastı

Kırköy Belediye Başkanı Nahit Dizman, 35 evde hasar meydana geldiğini belirterek, “Her şey biranda oldu. Bizim müdahale etme şansımız olmadı. Aniden bastıran taşkın, köprünün yıkılmasına neden oldu. Köprünün yıkılmasıyla beldenin 35 hanesini su bastı.Belediye garajımızda bulunan araçlarımızın 5 tanesi yarısına kadar su dolmuş durumda. Maddi zarar çok. Altyapı kalmadı, üstyapıda zararımız var. Derenin 35 noktasında menfez açmak zorunda kaldık.” dedi.