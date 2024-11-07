5 ilde uyuşturucu operasyonu: 22 milyon liralık varlıklarına el konuldu

Bursa narkotik polisi 5 ilde gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda 10 kilogram kokain, 4 kilogram metamfetamin, 6 kilogram esrar ve 4 bin 830 ecstasy hap ele geçirdi. Operasyonda 20 kişi gözaltına alınırken, şahısların suçtan elde ettikleri değerlendirilen 22 milyon lira değerinde 5 daire, 1 otomobil, yarım kilogram altın ve bir milyon nakit parasına da el konuldu.

5 ilde uyuşturucu operasyonu: 22 milyon liralık varlıklarına el konuldu - 1

Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 5 ilde 5 ayrı operasyona imza attı.
Teknik ve fiziki takibe alınan 20 kişi hakkında sabah saatlerinde şafak operasyonu yapıldı.

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5 ilde uyuşturucu operasyonu: 22 milyon liralık varlıklarına el konuldu - 2

Bu kişilerin evlerinde yapılan baskında 10 kilogram kokain, 4 kilogram metamfetamin, 6 kilogram esrar ve 4 bin 830 ecstasy hap ele geçirildi.

5 ilde uyuşturucu operasyonu: 22 milyon liralık varlıklarına el konuldu - 3

Bursa, İstanbul, Mersin, Muğla ve Şırnak'ta gerçekleştirilen operasyonlarda şahısların suçtan elde ettikleri değerlendirilen menkul ve gayrimenkullerine de el konuldu.

5 ilde uyuşturucu operasyonu: 22 milyon liralık varlıklarına el konuldu - 4

Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu ile mücadelede sadece sokakta değil, mali konuda yaptığı çalışma Türkiye'ye örnek olurken, Türk Ceza Kanunu'nun 282.maddesi gereğince "Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama" iddiasıyla 1 araç, 5 daire, 1 milyon lira nakit para, 500 gram altına el konulduğu öğrenildi.

5 ilde uyuşturucu operasyonu: 22 milyon liralık varlıklarına el konuldu - 5
5 ilde uyuşturucu operasyonu: 22 milyon liralık varlıklarına el konuldu - 6
5 ilde uyuşturucu operasyonu: 22 milyon liralık varlıklarına el konuldu - 7
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