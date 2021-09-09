5 katlı binada çıkan yangında can pazarı yaşandı

İHA 09.09.2021 - 17:39 | Son Güncelleme : 09.09.2021 - 17:42
Afyonkarahisar'da çıkan yangında can pazarı yaşandı.
Dörtyol Mahallesi’ndeki Gazeteciler Sitesi’nde bodrum katındaki kiler bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangına müdahale için gelen Afyonkarahisar Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne ait küçük itfaiye aracında merdiven olmayınca bu defa itfaiyeciler çareyi merdiven boşluğundaki balkona merdiven dayamakta buldu.
Yangın sebebi ile 4. kattan atlayan bir kadınla dumandan etkilenen 5 kişi yaralandı. Tahliye edilen aileler ve çocuklarının ise ambulansa bindirildiklerinde dahi büyük korku yaşamaları dikkatlerden kaçmadı.