5 katlı binada çıkan yangında can pazarı yaşandı

Afyonkarahisar’da 20 dairenin bulunduğu 5 katlı binanın bodrum katında çıkan yangında can pazarı yaşandı. 4. kattan atlayan bir kadınla dumandan etkilenen 5 kişi yaralandı. Olaya müdahale için gelen itfaiye aracının merdivensiz olması tepkiye neden olurken, binada mahsur kalan onlarca kişi tahliye için asansörlü itfaiye aracını beklemek zorunda kaldı.

İHA 09.09.2021 - 17:39 | Son Güncelleme : 09.09.2021 - 17:42

5 katlı binada çıkan yangında can pazarı yaşandı - 1

Afyonkarahisar'da çıkan yangında can pazarı yaşandı.

Dörtyol Mahallesi’ndeki Gazeteciler Sitesi’nde bodrum katındaki kiler bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

5 katlı binada çıkan yangında can pazarı yaşandı - 2
20 dairenin bulunduğu binada duman ve alevler bir anda bina çevresini ve içini sardı. Yangını gören bina sakinleri yoğun dumanla kapanan merdivenlerden çıkamayınca tahliye için itfaiye aracını beklemeye başladı.
5 katlı binada çıkan yangında can pazarı yaşandı - 3

Yangına müdahale için gelen Afyonkarahisar Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne ait küçük itfaiye aracında merdiven olmayınca bu defa itfaiyeciler çareyi merdiven boşluğundaki balkona merdiven dayamakta buldu.

5 katlı binada çıkan yangında can pazarı yaşandı - 4
Ancak bu merdiven üst katlara yetişmeyince bu defa bölgeye büyük araç istendi. Yangından yaklaşık 15 dakika sonra olay yerine gelen büyük itfaiye aracının merdiveni ile vatandaşlar tahliye edilmeye başlandı.
5 katlı binada çıkan yangında can pazarı yaşandı - 5
Bu sırada olay yerine gelen Afyonkarahisar Belediyesi’ne ait sepetli bir araçta tahliye çalışmasına katıldı. Bölgede tahliye çalışması sürüyor.
5 katlı binada çıkan yangında can pazarı yaşandı - 6

Yangın sebebi ile 4. kattan atlayan bir kadınla dumandan etkilenen 5 kişi yaralandı. Tahliye edilen aileler ve çocuklarının ise ambulansa bindirildiklerinde dahi büyük korku yaşamaları dikkatlerden kaçmadı.

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