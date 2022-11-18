5 katlı binada yangın paniği: 15 öğrenci hastanelik oldu

"EVDEN ZOR ÇIKTIK"

Yangının çıktığı dairede yaşayan Teoman Kaan Yalçın, gazetecilere, yangının elektrik panelinden çıktığını ifade ederek, "Arkadaş uyandırmasa zaten Allah korusun ölüyordum. Evde iki kişiydik. Evden zor çıktık. Daha sonra itfaiyeyi aradık" diye konuştu.