5 katlı binanın bahçesinde toprak kaydı: İstinat duvarı çöktü

İstanbul Tuzla'da kentsel dönüşüm kapsamında hafriyat çalışması yapılan alanın bitişiğinde bulunan 5 katlı binanın bahçesi ve çevresinde toprak kayması meydana geldi. İstinat duvarı çökerken, bina sakinleri sokağa döküldü. Hafriyat çalışmalarının yapıldığı bölge havadan görüntülendi.

5 katlı binanın bahçesinde toprak kaydı: İstinat duvarı çöktü - 1

Olay, dün saat 18.30 sıralarında İstasyon Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kentsel dönüşüm kapsamında çalışmaları süren inşaatın temel alanında toprak kayması meydana geldi.

TÜRKİYE HABERLERİ

5 katlı binanın bahçesinde toprak kaydı: İstinat duvarı çöktü - 2

Çökmenin yaşandığı yerde bulunan 5 katlı binanın bahçe ve çevresi de etkilenerek burada da toprak kaydı ve istinat duvarı çöktü.

5 katlı binanın bahçesinde toprak kaydı: İstinat duvarı çöktü - 3

Bina sakinleri kendilerini sokağa attı. İhbar üzerine olay yerine gelen zabıta ekipleri çevrede önlem alarak iki sokağı araç trafiğine kapattı.

5 katlı binanın bahçesinde toprak kaydı: İstinat duvarı çöktü - 4

Öte yandan toprak kaymasının yaşandığı inşaat alanı bitişiğinde bulunan bir yolda ise çatlakların oluştuğu görüldü.

5 katlı binanın bahçesinde toprak kaydı: İstinat duvarı çöktü - 5

Firma yetkilileri istinat duvarının tamamen çökmemesi için iş makinaları ile çalışmalara başladı.

5 katlı binanın bahçesinde toprak kaydı: İstinat duvarı çöktü - 6

İnşaat sahası ve çalışmalar havadan drone ile görüntülendi.

5 katlı binanın bahçesinde toprak kaydı: İstinat duvarı çöktü - 7
5 katlı binanın bahçesinde toprak kaydı: İstinat duvarı çöktü - 8
5 katlı binanın bahçesinde toprak kaydı: İstinat duvarı çöktü - 9
5 katlı binanın bahçesinde toprak kaydı: İstinat duvarı çöktü - 10
5 katlı binanın bahçesinde toprak kaydı: İstinat duvarı çöktü - 11
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