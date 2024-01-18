5 katlı binanın bahçesinde toprak kaydı: İstinat duvarı çöktü
İstanbul Tuzla'da kentsel dönüşüm kapsamında hafriyat çalışması yapılan alanın bitişiğinde bulunan 5 katlı binanın bahçesi ve çevresinde toprak kayması meydana geldi. İstinat duvarı çökerken, bina sakinleri sokağa döküldü. Hafriyat çalışmalarının yapıldığı bölge havadan görüntülendi.
Olay, dün saat 18.30 sıralarında İstasyon Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kentsel dönüşüm kapsamında çalışmaları süren inşaatın temel alanında toprak kayması meydana geldi.