5 kişi öldürülmüştü: Mardin saldırısında 2 sanık için istenen ceza belli oldu

Mahkemede mütalaasını veren savcı, Abdullah Kaplan ve Faris Akseven hakkında, "Bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürme" ve "Gece vakti yağma, birden fazla kişi tarafından silahla yağma" suçlarından, her bir mağdur için ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.