5 kişi öldürüp aile katliamı yapan polis: Pişmanım | Olayın ayrıntıları ortaya çıktı
Adana'da ve Mersin'de aile katliamı yapıp 5 kişiyi öldüren polisin ifadesinde, bunalımda olduğunu iddia etti. "Bir anlık sinir ve öfke içinde ailemi katlettim." ifadesini kullanan polisin "Çok pişmanım" dediği öğrenildi. Polis çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, karısını öldürmeden önce işkence yaptığı iddia edildi.
Mersin'de oğlunun intiharından eşini ve ailesini sorumlu tutan polis memuru Mehmet Tehçi'nin savcılık ifadesi ortaya çıktı.
Emniyetteki sorgusunda da Mehmet Tehçi'nin "Bunalımdaydım, bir anlık sinir ve öfke içinde ailemi katlettim. Çok pişmanım." dediği öğrenildi.