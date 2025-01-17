5 kişi öldürüp aile katliamı yapan polis: Pişmanım | Olayın ayrıntıları ortaya çıktı

AKRABALARINI ÖLDÜRMEYE GİDERKEN YAKALANDI

Tehçi daha sonra Osmaniye'de yaşayan akrabalarını da öldürmek üzere otomobille Osmaniye'ye doğru yola çıktı. Ancak sabah saatlerinde Adana'da 3 kişinin bir evde öldürüldüğü ortaya çıkınca polis hemen zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.