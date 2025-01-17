5 kişi öldürüp aile katliamı yapan polis: Pişmanım | Olayın ayrıntıları ortaya çıktı

Adana'da ve Mersin'de aile katliamı yapıp 5 kişiyi öldüren polisin ifadesinde, bunalımda olduğunu iddia etti. "Bir anlık sinir ve öfke içinde ailemi katlettim." ifadesini kullanan polisin "Çok pişmanım" dediği öğrenildi. Polis çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, karısını öldürmeden önce işkence yaptığı iddia edildi.

5 kişi öldürüp aile katliamı yapan polis: Pişmanım | Olayın ayrıntıları ortaya çıktı - 1

Mersin'de oğlunun intiharından eşini ve ailesini sorumlu tutan polis memuru Mehmet Tehçi'nin savcılık ifadesi ortaya çıktı.

Emniyetteki sorgusunda da Mehmet Tehçi'nin "Bunalımdaydım, bir anlık sinir ve öfke içinde ailemi katlettim. Çok pişmanım." dediği öğrenildi.

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5 kişi öldürüp aile katliamı yapan polis: Pişmanım | Olayın ayrıntıları ortaya çıktı - 2

ÇOCUKLARININ GÖZÜ ÖNÜNDE İŞLEMİŞ

Tehçi'nin karısı Ferdane Tehçi'ye işkence edip öldürdüğü sırada çocuklarını yan odaya koyduğu, daha sonra çocukları da alarak Adana'ya geldiği öğrenildi.

5 kişi öldürüp aile katliamı yapan polis: Pişmanım | Olayın ayrıntıları ortaya çıktı - 3

Tehçi, kayınvalidesini, kayınbabasını ve kayınbabasının kız kardeşini öldürürken çocuklarını araçta beklettiği, kayınbiraderini öldürürken ise çocukların arabada beklediği öne sürüldü.

5 kişi öldürüp aile katliamı yapan polis: Pişmanım | Olayın ayrıntıları ortaya çıktı - 4

NE OLMUŞTU?

Mersin'in Tarsus ilçesinde devriye ekiplerinde görevli polis memuru Mehmet Tehçi'nin (43) oğlu Ökkeş Berk Tehçi (15) bir yıl önce intihar etti.

Mehmet Tehçi, oğlunun ölümünden eşini ve onun ailesini sorumlu tuttu. Bunun üzerine Mehmet Tehçi eşini ve ailesini öldürme kararı alıp 5 kişiyi öldürdü.

5 kişi öldürüp aile katliamı yapan polis: Pişmanım | Olayın ayrıntıları ortaya çıktı - 5

Polis memuru Mehmet Tehçi, eşini öldürdükten sonra 2 çocuğunu da alarak kayınbabası Yusuf Tehçi'nin evine geldi. Polis memuru Mehmet Tehçi, burada Yusuf Tehçi, kayınvalidesi Hüsne Tehçi'yi boğazını kesip, kayınbabasının kız kardeşi Semihe Tehçi'yi de kalbinden bıçaklayarak öldürdü.

5 kişi öldürüp aile katliamı yapan polis: Pişmanım | Olayın ayrıntıları ortaya çıktı - 6

KAYINBİRADERİNİ DE KATLETTİ

Mehmet Tehçi kayınvalidesini, kayınbabasını ve kayınbabasının kız kardeşini öldürdükten sonra, kayınbiraderi İsmail Tehçi'yi (40) öldürmek için yola koyuldu.

Matematik öğretmeni olan İsmail Tehçi'yi çalıştığı etüt merkezinden "Önemli bir konu konuşacağız." bahanesiyle gidip aldı.

Polis memuru Tehçi, çocukları araçtayken kayınbiraderinin ayağına sıktı. Mehmet Tehçi, daha sona ormanlık alana götürdüğü kayınbiraderini önce vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı sonra da beylik tabancası ile başına ve göğsüne ateş ederek öldürdü.

5 kişi öldürüp aile katliamı yapan polis: Pişmanım | Olayın ayrıntıları ortaya çıktı - 7

AKRABALARINI ÖLDÜRMEYE GİDERKEN YAKALANDI

Tehçi daha sonra Osmaniye'de yaşayan akrabalarını da öldürmek üzere otomobille Osmaniye'ye doğru yola çıktı. Ancak sabah saatlerinde Adana'da 3 kişinin bir evde öldürüldüğü ortaya çıkınca polis hemen zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

5 kişi öldürüp aile katliamı yapan polis: Pişmanım | Olayın ayrıntıları ortaya çıktı - 8

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüphelinin Osmaniye'ye gideceğini tahmin ederek yolda önlem aldı.

Şüpheli Ceyhan Yılan Kale mevkisinde yakalandı. Gözaltına alınan zanlı emniyete götürüldü.

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