5 kişilik kripto para çetesinden 10 milyon liralık vurgun

Zonguldak’ta 5 kişilik kripto para çetesi çökertildi.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak polisi tarafından yürütülen araştırmalar sonucu 5 kişilik kripto dolandırıcılık çetesinin, para kazandırmak vaadiyle 35 kişiyi 10 milyon 800 bin lira tutarında dolandırdığı tespit edildi.