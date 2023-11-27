5 kişilik kripto para çetesinden 10 milyon liralık vurgun
Zonguldak’ta 5 kişilik kripto para dolandırıcılık çetesi, 35 kişiyi dolandırdı. Harekete geçen polis, çete üyelerini gözaltına aldı. Çetenin, mağdurları 10 milyon 800 bin lira dolandırdığı tespit edildi. Gözaltına alınan şüphelilerden, 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Zonguldak’ta 5 kişilik kripto para çetesi çökertildi.Edinilen bilgiye göre, Zonguldak polisi tarafından yürütülen araştırmalar sonucu 5 kişilik kripto dolandırıcılık çetesinin, para kazandırmak vaadiyle 35 kişiyi 10 milyon 800 bin lira tutarında dolandırdığı tespit edildi.