5 kişinin can verdiği tüp faciasında yaralar sarılmaya başlandı: Sokak hala kapalı tutuluyor
İzmir'in Torbalı ilçesinde şırdancı olarak işletilen bir restoranda 5 kişinin hayatını kaybettiği, 63 kişinin yaralandığı patlamada hasar tespit çalışmaları tamamlandı. Zarar gören ev ve iş yerlerinde temizlik ve onarım çalışması yapıyor. Sokağın giriş ve çıkışları hırsızlık olaylarına karşı kapalı tutuluyor.
Torbalı'da 5 kişinin yaşamanını yitirdiği tüp patlamasında bölge halkı ve esnafı, yaralarını sarmaya başladı.