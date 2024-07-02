5 kişinin can verdiği tüp faciasında yaralar sarılmaya başlandı: Sokak hala kapalı tutuluyor

"SAĞLAM EŞYALARIMIZI KURTARMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Patlamanın olduğu binanın karşısında bulunan kahvehanenin işletmecisi Remzi Hısır (45) ise "Pazar günüydü. İnsanlar izinli olduğu için kahvehane tıka basa doluydu. Karşımdaki restorandan patlama sesini duyduk. Göz gözü görmez oldu. Bağrışmalar duyduk. Bir arkadaşın üzerine dolap düştü. Onu kurtardım. İş yerime bomba attıklarını düşündüm. Dışarıya çıktım baktım ölüler, yaralılar vardı. İnsanlara yardım ettik, sabretmelerine sağlık ekiplerin geleceği telkininde bulunduk. Öyle bir felaket ki hepimiz şok olduk. Bir anda her şey yerle bir oldu. Toparlanmaya çalışıyoruz. Sağlam olan ürünlerimizi ayırıyoruz. Patlamanın gerçekleştiği bina ağır hasarlı. Benim binamda bir şeyin olmadığını öğrendik. Şu an sadece sağlam eşyalarımızı kurtarmaya çalışıyoruz." diye konuştu.