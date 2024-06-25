5 kişinin öldüğü makas kazasında ilk duruşma: “Sollama yaptım” dedi, tahliyesini istedi

İzmir 7. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuklu sanık Y.İ.K, taraf avukatları ve müştekiler katıldı.

Sanık savunmasında, sosyal medyanın kendisini trafik canavarı ilan ettiğini belirtti.

Ehliyetini yeni aldığını anlatan sanık, “Oysa ki daha 19 yaşındayım. Acemice bir sollama yaptım. Makas atmadım. Sol sinyalimi vererek hatalı bir sollama yaptım. Olay nedeniyle çok üzgünüm. Keşke o gün bana birşey olsaydı. Takdiri mahkemeye bırakıyorum.” dedi.

Sanık avukatı ise olayda bilinçli bir taksir olmadığını savundu.