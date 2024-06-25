5 kişinin öldüğü makas kazasında ilk duruşma: “Sollama yaptım” dedi, tahliyesini istedi
İzmir’de 5 kişinin ölümü, 20 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan makas kazasında yargılama başladı. Makas atıp kazaya neden olan aracın sürücüsü, sosyal medyada trafik canavarı ilan edildiğini ancak kendisinin acemi bir sürücü olduğunu savundu. Y.İ.K. isimli sürücü, makas atmadığını, hatalı sollama yaptığını öne sürerek, tahliyesini talep etti.
İzmir’de, aracıyla makas atmaolarak nitelendirilen şekilde şerit değiştirirken çarptığı bir başka aracın kontrolden çıkıp karşı şeritteki minibüsle çarpışması sonucu 5 kişinin ölümüne, 20 kişinin yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle hakkında 22,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan sürücünün yargılanmasına başlandı.
5 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ KAZA ANI, ARKADAN GELEN ARAÇTAKİ KAMERA TARAFINDAN KAYDEDİLDİ