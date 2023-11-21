"5 milyon dolar ve ABD'de 11 ev" iddiası! Fenomen Eylül Öztürk sessizliğini bozdu
Önce Dilan ve Engin Polat çifti ardından da Nihal ve Bahar Candan kardeşler... Kara para aklama suçlamalarıyla tutuklanan bu isimlerin ardından gözler sosyal medyadaki diğer fenomenlerin lüks yaşamlarına çevrildi. ABD'de yaşayan ve güzellik merkezleri sahibi olan Eylül Öztürk de hakkında çıkan "5 milyon dolar ve ABD'de 11 ev" iddiasına yanıt verdi.
Polat çiftinin kara para aklama suçlamasıyla tutuklanmasının ardından diğer fenomenler de mal varlıklarıyla gündemden düşmüyor.