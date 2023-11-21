"5 milyon dolar ve ABD'de 11 ev" iddiası! Fenomen Eylül Öztürk sessizliğini bozdu

Önce Dilan ve Engin Polat çifti ardından da Nihal ve Bahar Candan kardeşler... Kara para aklama suçlamalarıyla tutuklanan bu isimlerin ardından gözler sosyal medyadaki diğer fenomenlerin lüks yaşamlarına çevrildi. ABD'de yaşayan ve güzellik merkezleri sahibi olan Eylül Öztürk de hakkında çıkan "5 milyon dolar ve ABD'de 11 ev" iddiasına yanıt verdi.

"5 milyon dolar ve ABD'de 11 ev" iddiası! Fenomen Eylül Öztürk sessizliğini bozdu - 1

Polat çiftinin kara para aklama suçlamasıyla tutuklanmasının ardından diğer fenomenler de mal varlıklarıyla gündemden düşmüyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

"5 milyon dolar ve ABD'de 11 ev" iddiası! Fenomen Eylül Öztürk sessizliğini bozdu - 2

Bu isimlerden biri de çift Eylül Öztürk ve eşi Barış Kenan Özkan.

"5 milyon dolar ve ABD'de 11 ev" iddiası! Fenomen Eylül Öztürk sessizliğini bozdu - 3

Çoğu fenomen gibi güzellik merkezleri ve kozmetik markası sahibi olan fenomen çiftin milyon dolarlar ile ABD’ye gittikleri ve peşin parayla çok sayıda ev aldıkları öne sürülüyor.

"5 milyon dolar ve ABD'de 11 ev" iddiası! Fenomen Eylül Öztürk sessizliğini bozdu - 4

Bu iddiaların ardından Eylül Öztürk Özkan, hakkında çıkan iddialara sosyal medya hesabından "Desem ki 'O öyle değil, böyle' inanacaklar mı? inanmayacaklar." açıklamasında bulundu.

"5 milyon dolar ve ABD'de 11 ev" iddiası! Fenomen Eylül Öztürk sessizliğini bozdu - 5

Öztürk, şu ifadeleri kullandı:

"Benden gündemle ilgili bir açıklama yapmamı bekliyorsunuz ama arkadaşlar ben ne açıklama yapayım? Benim yaptığım açıklamanın herhangi bir hükmü olacak mı bu insanlar nezdinde? Desem ki 'O öyle değil, böyle' inanacaklar mı? inanmayacaklar....

Yani ne diyeyim ki ben! 5 evle başladık, 24 ev oldu sonra 11'e düştü falan. Böyle yani cümlenin başına 'İddiaya göre' yazıyorlar.

...Bilmiyorum ki ne demem lazım! Benden ne bekliyorsunuz? Zaman her şeyi gösterir. Benim bu zamana kadar magazinle hiç alakam olmadığını öğrenmiş olmanız gerekiyor. Beni senelerdir takip edenler zaten tanıyorlar. Yalanın sınırı yok! Cümlenin başına iddiaya göre yaz sonra devamına istediğini yaz ben hangi birine cevap vereyim?"

"5 milyon dolar ve ABD'de 11 ev" iddiası! Fenomen Eylül Öztürk sessizliğini bozdu - 6

EYLÜL ÖZTÜRK KİMDİR?

Eylül Öztürk, 1986 yılında Balıkesir'de dünyaya geldi. Eğitimini İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yunan Dili Ve Edebiyatı bölümünde tamamladı. Bir dönem hosteslik yapan Eylül Öztürk, ilk olarak "Vine" videolarıyla tanındı.

Oradan gelen popülerlik sayesinde teklifler almaya başladı. Beyazıt Öztürk’le çalışmaya başlayan Eylül Öztürk, profesyonel anlamda oyunculuğa "Yetersiz Bakiye" ile başladı. Bu oyundaki karakteriyle "En İyi Kadın Tiyatrocu Ödülü"ne layık görüldü.

"Deniz ve Güneş" filminde Nurperi rolüne hayat verdi.

Azen: Cin Karası, Tut Sözünü ve Yusuf Yusuf filmlerinin kadrosunda yer aldı. Eylül Öztürk Özkan, 2017 yılının yaz aylarında Barış Kenan Özkan ile nikah masasına oturdu.

"5 milyon dolar ve ABD'de 11 ev" iddiası! Fenomen Eylül Öztürk sessizliğini bozdu - 7

TAYYARGİLLER DE GÜNDEMDE

Lüks yaşamlarıyla dikkat çeken fenomen çiftlerden bir diğeri de Özlem ve Tayyar Öz. 

Çiftin haklarında çıkan iddialardan sonra yaptıkları paylaşımlar dalga konusu haline geldi.

"5 milyon dolar ve ABD'de 11 ev" iddiası! Fenomen Eylül Öztürk sessizliğini bozdu - 8

Polat çiftine yönelik başlayan soruşturmanın ardından sosyal medya hesaplarındaki paylaşımları kaldırdıklarını söylenen Özlem ile Tayyar Öz, soba önünde ve yer sofrasında pozlar verdi.

"5 milyon dolar ve ABD'de 11 ev" iddiası! Fenomen Eylül Öztürk sessizliğini bozdu - 9

Takipçilerden gelen 'Tamam en fakir sizsiniz…' yorumları sosyal medyada gündem oldu.

"5 milyon dolar ve ABD'de 11 ev" iddiası! Fenomen Eylül Öztürk sessizliğini bozdu - 10

DİLAN VE ENGİN POLAT

İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım’da düzenlenen operasyonda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat’ın da aralarında bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında daha önce şirketlerinde yapılan aramalarda dijital materyal ve defterlere el konulan Polat çiftinin de yer aldığı şüphelilerle ilgili Mali Suçları Araştırma Kurulunca (MASAK) ön inceleme raporu hazırlanmış, raporda, tasfiye halindeki 3 firmadan aile bireylerine ait şirketlere sözde ticaret karşılığında sahte fatura kesilmesi yöntemiyle 200 milyon lira para girişi olduğu belirlenmişti.

"5 milyon dolar ve ABD'de 11 ev" iddiası! Fenomen Eylül Öztürk sessizliğini bozdu - 11

Soruşturma kapsamında çalışmalarını sürdüren ekipler, Dilan ve Engin Polat'a ait bir medikal şirketin Ankara'da başka bir firmaya isim hakkını verdiğini, bu firmanın hesabındaki 1 milyon 800 bin liranın da ortakların kişisel hesaplarına aktarılmaya çalışıldığını belirlemişti.

Paraya bloke koyduran ekipler, 4 şüpheliyi gözaltına almış, genişletilen soruşturmada aranan 3 zanlı daha yakalanmıştı.

Soruşturma kapsamında Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğu’nun da aralarında bulunduğu şüphelilerden 14’ü tutuklanmış, 9’u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Dilan ve Engin Polat'ın parası nerede? Para trafiğinde Dubai-Gürcistan hattı!

"5 milyon dolar ve ABD'de 11 ev" iddiası! Fenomen Eylül Öztürk sessizliğini bozdu - 12

BAHAR VE NİHAL CANDAN

Dolandırıcılık ve kara para aklamakla suçlanan Candan kardeşlerin, hayali “Veysel amir” oyunuyla piyasa değerinin altında araç satmayı vaat ettikleri, paraları topladıktan sonra ise “İhalede sorun çıktı, ertelendi.” gibi gerekçelerle ne araçları ne de ücreti teslim ettikleri öne sürüldü. Candan kardeşler, suçlamaları kabul etmedi.

İki kardeş ile Hacı İsrafil Sağlam savcılık sorgularının ardından tutuklama istemiyle sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. 

DAHA FAZLA GÖSTER