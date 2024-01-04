5 Ocak Cuma Namazı saatleri: Cuma namazı bugün saat kaçta kılınacak? İstanbul, Ankara ve İzmir'de cuma namazı saatleri
Yeni yılın ilk Cuma gününün yaklaşmasıyla birlikte, Ocak ayı içinde eda edilecek birinci cuma namazına yönelik hazırlıklar hız kazandı. Vatandaşlar, başta İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Adana gibi büyük şehirlerin cuma namazı saatlerini sorguluyor. Bulundukları illere ait cuma namazı saatlerini sorgulayan vatandaşlar, bir yandan da namaza yönelik hazırlıklarını tamamlamaya çalışıyor. İslam dünyası tarafından büyük önem verilen cemaatle birlikte toplu şekilde kılınan cuma namazının il il saatlerini haberimizde bir araya getirdik. İşte, 5 Ocak 2024 Diyanet il il cuma namazı saat bilgisi...
2024'ün ilk cuma namazı öncesi Müslümanların namaz saati araştırmaları başladı. Yılın ilk cuma namazını camide cemaatle kılmak isteyen binlerce kişi, ikamet ettikleri şehirde cuma namazının saat kaçta kılınacağını öğrenmek istiyor. Her hafta birkaç dakika farklılık gösteren cuma namazı saatleri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanıyor. İşte, 5 Ocak 2024 il il cuma namazı saatleri...