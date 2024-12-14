5 soruda İmar Hakkı Aktarımı! Hangi arsaları kapsayacak? Bedel tespiti nasıl olacak?
Kamuoyunda tartışmalara neden olan İmar Hakkı Aktarımı düzenlemesiyle vatandaşların mülkiyet hakkının ihlal edileceği iddia edilmişti. İddiaları yalanlayan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı merak edilen sorulara yanıt verdi.
Köy Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, 5 Aralık'ta TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Düzenlemeyle İmar Hakkı Kanunu'na "imar hakkı aktarımı" tanımı eklendi.