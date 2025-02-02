5 ton hamsi için 2 kilometrelik kuyruk oluştu

5 ton hamsi için yaklaşık 2 kilometrelik kuyruk oluştu. Hamsi sırasına giren vatandaşlar, beklemekten şikayetçi olmadıklarını belirterek, "Sıra çok önemli değil. Önemli olan festival. Yarım saattir bekliyorum o yüzden beklemeye değer. Bekleriz bu sırayı, sorun yok, hamsi hastasıyız. İyi ki böyle bir festival oldu, Karadeniz lezzetlerini çok seviyoruz. Çok güzel bir duygu, biz de katkıda bulunmak için geldik. Sıkıntı yok, bekleriz bu sırayı. Bu festivali düzenleyen, katkısı bulunan herkese teşekkürler" dedi.



