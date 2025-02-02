5 ton hamsi için 2 kilometrelik kuyruk oluştu
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bu yıl ilki düzenlenen Hamsi ve Mıhlama Festivali, yoğun ilgi gördü. Festivalde dağıtılan 5 ton hamsiden tatmak isteyen vatandaşlar, yaklaşık 2 kilometrelik kuyruk oluşturdu. Uzun bekleyişe dayanamayan bazı vatandaşlar ise çareyi yanlarında sandalye getirerek sıra beklemekte buldu.
Tekirdağ Karadeniz İlleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği'nin Karadeniz Mahallesi'nde düzenlediği festival, yoğun ilgi gördü. Festival alanına akın eden vatandaşlar, dev kuyruk karşısında şaşkınlık yaşadı. Saatlerce sıra bekleyen bazı vatandaşlar, yanlarında getirdikleri sandalyeleri altlarına çekerek oturarak bekledi.