5 tonluk zeytin heykeli ilçenin merkezine yerleştirildi

Atık malzemelerle 6 ayda tamamlanan Altınorak'ın heykeli, belediye tarafından ilçenin girişine yerleştirildi. Altınözü ilçesinin Türkiye'nin önemli zeytin üretim merkezlerinden olduğunu belirten Mervan Altınorak, "Ben de bu tarihi ve kültürel mirası, sıfır atık ve sürdürülebilirlik anlayışı ile buluşturmak düşüncesiyle böyle bir heykeli yaptım. Yüksekliği 8 metre, ağırlığı 5 ton olup 50 bin parça, 6 süren bu çalışmanın adı da zeytinin kalbidir" dedi.