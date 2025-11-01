5 tonluk zeytin heykeli ilçenin merkezine yerleştirildi
Hataylı heykeltıraş ve geri dönüşüm sanatçısı Mervan Altınorak, zeytin üretiminde önemli merkezlerinden olan Altınözü ilçesinde tarihi ve kültürel mirası 'sıfır atık' ve sürdürülebilirlik anlayışı ile buluşturmak amacıyla 50 bin parçadan oluşan, 5 ton ağırlığında, 8 metre yüksekliğinde 'zeytin tanesi' heykelini yaptı.