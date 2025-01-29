5 yaşında hayatını kaybeden Ece'nin ölüm nedeni 3 yıl sonra belli oldu: Restoranda yemek yedikten sonra olmuştu

Çocuğum yoğun bakıma kaldırıldı ve hayatını kaybetti. Eğer doktor ihmali olmasaydı, taburcu ettiğiniz hasta bilinci kapalı halde yoğun bakıma girebilir miydi? Ayrıca kızımın ölümüne neden olan işletme halen nasıl açık? Oğlum hala ablasını sayıklıyor. Hayatımızı karartan o işletmenin en ağır cezayı almasını istiyorum. Doktorların da madem masumlar, soruşturulmalarını istiyorum" dedi.



Ablası için resimler çizen Ege Mercankaya ise özlemini dile getirdi.