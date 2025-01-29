5 yaşında hayatını kaybeden Ece'nin ölüm nedeni 3 yıl sonra belli oldu: Restoranda yemek yedikten sonra olmuştu
İzmir'deki bir restoranda 3 yıl önce yemek yedikten sonra rahatsızlanıp, hayatını kaybeden ve ölüm nedeni "belirsiz" olarak kayıtlara geçen Ece Melisa Mercankaya'nın (5) ölüm nedeni 3 yıl sonunda belli oldu. Kızının besin zehirlenmesi sonrası gelişen kalp kasında iltihaba neden olabilen pankardit sonucu öldüğünü öğrenen anne Hasret Mercankaya, “Hayatımızı karartan o işletmenin en ağır cezayı almasını istiyorum. Doktorların da madem masumlar, soruşturulmalarını istiyorum” dedi.
Belçika'dan tatil için Aydın'ın Didim ilçesindeki yazlık evlerine gelen emlak danışmanı Cihan Mercankaya (39), eşi Hasret Mercankaya (38), çocukları Ece Melisa Mercankaya ve Ege Mercankaya (6), 13 Nisan 2022'de, İzmir'in Gaziemir ilçesindeki restoranda yemek yedi.