5 yaşındaki Deniz'i öldüren diş çekimi! "Kendimi kullanılmış hissediyorum"

Duruşmada söz alan Deniz Sönmez’in babası Aydın Sönmez, “2023 yılında meydana gelen olay sebebiyle 2 yıldır mücadelemiz devam ediyor, yargılamanın daha fazla uzamasını istemiyoruz, iyi ya da kötü bir sonuç çıkmasını talep ediyoruz." dedi.

"SEDASYONU DİŞ HEKİMİ BİZE TAVSİYE ETTİ"

Anne Elena Sönmez de “2 yıldır biz çocuğumuz olmadan yaşıyoruz ama sanıklar normal yaşamına devam ettiler. Kimse sorumluluk kabul etmiyor. Cezalandırılmalarını talep ediyorum. A.G. beyanında tecrübesiz olduğunu, işe yeni başladığını söyledi. Ancak sedasyon uygulamasını kendisi bize tavsiye etti. Beyanlarını kabul etmiyorum.” ifadelerini kullandı.

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını veren savcı, işletme ortakları M.Ç.G., M.Ö.A., M.E.K.’nin beraatini, diş hekimi A.G. ve anestezi uzmanı L.O.’nun “Bilinçli taksirle ölüme neden olma” suçundan 3 yıldan 9’ar yıla, mesul müdür K.G.Y.’nin ise “Taksirle ölüme neden olma” suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapsini istedi.

Mahkeme heyeti, karar verilmesi için duruşmayı erteledi.