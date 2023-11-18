5 yaşındaki Deniz'in ölümüne neden olduğu öne sürülen diş kliniği kapatıldı
Bursa'da diş ağrısı nedeniyle götürüldüğü özel diş kliğinde genel anestezi yapılarak 1 dişi çekilip 1'i kanal tedavisi olmak üzere 4 dişine dolgu işlemi uygulanan eve geldikten sonra fenalaşıp kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Deniz Sönmez’in ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor. İl Sağlık Müdürlüğü diş kliniğini mühürleyip 1 ay süreyle kapattı.
Bursa'da 5 yaşındaki Deniz Sönmez, dişi çekildikten 3 gün sonra hayatını kaybetti.