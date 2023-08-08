5 yaşındaki Zeynep’in ölümünde jet tahliyeye tepki

Ankara’da evinin önünde otomobilden inip yola çıkan 5 yaşındaki Zeynep Ela Bülbül’e çarparak yaşamını yitirmesine neden olduğu suçlamasıyla tutuklanan İsmail A., 2 hafta sonra ilk duruşmada tahliye edildi. Kaza raporunda “hız sınırını yüzde 30’dan yüzde 50’ye kadar aşmak” kuralını ihlal ettiği için ikinci derece kusurlu bulunan sürücü hakkında 15 gün içinde iddianame düzenlenip, tahliye kararı verilmesine aile tepki gösterdi.

5 yaşındaki Zeynep’in ölümünde jet tahliyeye tepki - 1

Ankara’da 5 yaşındaki Zeynap Ela Bülbül’ün yaşamını yitirdiği kazada tutuklanan sürücü İsmail A., ilk duruşmada tahliye edildi.

Küçük Zeynep’in yaşamını yitirdiği kaza, 21 Temmuz günü Yenimahalle ilçesinde meydana geldi.

Zeynep’in annesi Cennet Bülbül, otomobiliyle evinin önünde yol kenarında durdu. Otomobilden inip yola çıkan Zeynep Ela'ya, İsmail A. yönetimindeki 06 C 5812 plakalı servis minibüsü çarptı. Zeynep Ela, kaza yerinde kaybetti. Cennet Bülbül'ün, kızının cansız bedeni başındaki feryatları cep telefonu kamerasına yansıdı.

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5 yaşındaki Zeynep’in ölümünde jet tahliyeye tepki - 2

Kazanın ardından tutuklanan sürücü İsmail A. hakkında 2 hafta içinde “taksirle ölüme neden olmak” suçundan 12 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlenip, dava açıldı.

Dava dosyasında polisin kaza raporu da yer aldı.

Raporda minibüsün hızının takometreye göre 70 kilometre olduğu, İsmail A.'nın “hız sınırını yüzde 30’dan yüzde 50’ye kadar aşmak” kuralını ihlal ettiği için ikinci derece kusurlu olduğu belirtildi.

5 yaşındaki Zeynep’in ölümünde jet tahliyeye tepki - 3

İLK DURUŞMADA TAHLİYE EDİLDİ

Tutuklu sürücü İsmail A., adli tatil olması nedeniyle nöbetçi 72’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde dün görülen ilk duruşmada hakim karşısına çıktı. İsmail A. savunmasında hızının yaklaşık 30- 35 kilometre olduğunu ileri sürerek, “Her zaman geçtiğim kontrolsüz kavşak var. 2’nci vitese düşerek, kavşağı kontrollü bir şekilde geçtim. Daha sonra bir kadının çığlık sesini duydum. Çocuğa nasıl çarptığımı görmedim, bilmiyorum. Kazada kusurum yoktur, beraatımı istiyorum.” dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tahliyesine karar verdi. Duruşma tutanağında sanığın tahliye gerekçesi, “Sanığın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, duruşmada alınan mağdur ve müşteki beyanları, sanığın delilleri karartma veya değiştirme şüphesinin kalmamış olması, mağdur ve müştekinin şikayetlerinin olmaması.” şeklinde yer aldı.

5 yaşındaki Zeynep’in ölümünde jet tahliyeye tepki - 4

ACILI ANNE TEPKİLİ

Cennet Bülbül, kızının ölümünden 15 gün sonra iddianame hazırlanıp, sanığın tahliye edilmesine ve şikayetçi olmalarına rağmen, tutanağa şikayetçi olmadıklarının yazılmasına tepki gösterdi.

Bülbül şunları söyledi:

“Ben daha acımı yaşayamamışken bunlarla karşılaşmak, böyle şeylerle muhatap olmak bir anne için ne kadar acı. Daha asfaltta kanı kurumadan, daha ben o yoldan geçerken gözlerimi bile açık tutamadan, yola bakmaya tahammül bile edemeden alelacele insanların böyle yargılamalar yapmasına, bir şeyleri apar topar çözmeye çalışmasını anlamıyorum.”

5 yaşındaki Zeynep’in ölümünde jet tahliyeye tepki - 5

Ailenin Avukatı Necati Genç ise şunları söyledi:

“Gerek Karayolları Trafik Kanuna muhalefet, gerek Türk Ceza Kanunu ilgili maddelerine muhalefetten dolayı kusurlu olan bu kişinin hiçbir adli kontrol şartı bile verilmeden serbest bırakılmış olması, hem ailenin hem de kamunun büyük vicdanını sızlatmaktadır. Her şeyden öte çocuğun yanında olan annesinin ifadesine hiçbir şekilde müracaat edilmeden karara bağlanmış olması, davanın kabul edilmiş olması. Anne babanın hiçbir şekilde ifadeleri alınmamıştır. Böyle vahim bir durumda 15 gün içeride yatıp tahliye edilmesi herkesin vicdanını sızlatmaktadır. Biz bu olayın yakından takipçisi olacağız.”

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