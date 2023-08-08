5 yaşındaki Zeynep’in ölümünde jet tahliyeye tepki
Ankara’da evinin önünde otomobilden inip yola çıkan 5 yaşındaki Zeynep Ela Bülbül’e çarparak yaşamını yitirmesine neden olduğu suçlamasıyla tutuklanan İsmail A., 2 hafta sonra ilk duruşmada tahliye edildi. Kaza raporunda “hız sınırını yüzde 30’dan yüzde 50’ye kadar aşmak” kuralını ihlal ettiği için ikinci derece kusurlu bulunan sürücü hakkında 15 gün içinde iddianame düzenlenip, tahliye kararı verilmesine aile tepki gösterdi.
Ankara’da 5 yaşındaki Zeynap Ela Bülbül’ün yaşamını yitirdiği kazada tutuklanan sürücü İsmail A., ilk duruşmada tahliye edildi.
Küçük Zeynep’in yaşamını yitirdiği kaza, 21 Temmuz günü Yenimahalle ilçesinde meydana geldi.
Zeynep’in annesi Cennet Bülbül, otomobiliyle evinin önünde yol kenarında durdu. Otomobilden inip yola çıkan Zeynep Ela'ya, İsmail A. yönetimindeki 06 C 5812 plakalı servis minibüsü çarptı. Zeynep Ela, kaza yerinde kaybetti. Cennet Bülbül'ün, kızının cansız bedeni başındaki feryatları cep telefonu kamerasına yansıdı.