5 yaşındaki Zeynep’in ölümünde jet tahliyeye tepki

İLK DURUŞMADA TAHLİYE EDİLDİ

Tutuklu sürücü İsmail A., adli tatil olması nedeniyle nöbetçi 72’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde dün görülen ilk duruşmada hakim karşısına çıktı. İsmail A. savunmasında hızının yaklaşık 30- 35 kilometre olduğunu ileri sürerek, “Her zaman geçtiğim kontrolsüz kavşak var. 2’nci vitese düşerek, kavşağı kontrollü bir şekilde geçtim. Daha sonra bir kadının çığlık sesini duydum. Çocuğa nasıl çarptığımı görmedim, bilmiyorum. Kazada kusurum yoktur, beraatımı istiyorum.” dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tahliyesine karar verdi. Duruşma tutanağında sanığın tahliye gerekçesi, “Sanığın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, duruşmada alınan mağdur ve müşteki beyanları, sanığın delilleri karartma veya değiştirme şüphesinin kalmamış olması, mağdur ve müştekinin şikayetlerinin olmaması.” şeklinde yer aldı.