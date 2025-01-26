5 yıl önce açtı 6 aileye daha ekmek kapısı oldu: "Yurt dışından gelenler yanlarında götürüyor"

"YURT DIŞINDAN GELENLER EKMEK ALIP YANLARINDA GÖTÜRÜYOR"

İsmail Bakır ise kayınvalidesiyle açtıkları fırında büyük bir başarıya imza attıklarını ifade ederek, şunları söyledi:



“2008’den beri başkalarının yanında çalışıyordum. 5 yıl önce kayınvalidemle birlikte kendi iş yerimizi açmaya karar verdik. Farklı fırınlarda ve ayrı yerlerde çalıştıktan sonra bir araya geldik ve neden kendi işimizi kurmayalım dedik.