5 yıl önce açtı 6 aileye daha ekmek kapısı oldu: "Yurt dışından gelenler yanlarında götürüyor"
Bingöl’de Müşerref Kılıç’ın (52) damadı İsmail Bakır (31) ile 5 yıl önce açtığı tandır üreten fırın, 6 aileye daha gelir kapısı oldu. Kılıç, “5 yıldır burada kendi işimizi yapıyoruz. İş yerinde çalışan 6 kişi de buradan elde ettiğimiz gelirle ailesinin geçimini sağlıyor” dedi.
Bingöl’de tandır ustası Müşerref Kılıç (52), çeşitli yerlerde çalıştıktan sonra, 5 yıl önce damadı İsmail Bakır (31) ile birlikte açtıkları fırında geleneksel yöntemlerle kente özgü şekilli tandır ekmeği pişirmeye başladı.