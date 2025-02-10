5 yıl önce deneme amacıyla ekti: Doğal magnezyum kaynağı gelir kaynağına dönüştü
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde 5 yıl önce deneme amacıyla dikilen avokado yetiştiriciliği, kısa sürede kent genelindeki üreticilerin birçoğunun en önemli gelir kaynağına dönüştü. Kentteki avokado fideleri tam verim dönemine ulaşırken, Antalya genelinde 28 bin dekar bahçede yıllık 21 bin tonun üzerinde avokado hasat ediliyor.
Gazipaşa ilçesinde örtü altı ve açık alanda yaş sebze ve meyvenin yanı sıra son yıllarda tropikal meyve üretimi de arttı. İlçede muzla başlayan tropikal meyve üretiminde ikinci sıraya avokado yerleşti. Birçok üreticinin 5 yıl önce deneme amaçlı diktiği avokado fideleri tam verim dönemine ulaştı.