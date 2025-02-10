5 yıl önce deneme amacıyla ekti: Doğal magnezyum kaynağı gelir kaynağına dönüştü

"17 AĞAÇTAN 5-6 BİN AVOKADO"

Evinin önündeki bahçesine 5 yıl önce 17 avokado fidesi eken Cengiz Uğur, bugünlerde tam verim aldığı ağaçlarından yıllık 5- 6 bin avokado hasat ettiğini söyledi. Uğur, "Bir planımız yoktu, denemek için diktik. Güzel oldu ve 3'üncü yılında verim aldık. Genel olarak güzel bir gelir kaynağı oldu. Pazarı da güzel. İthalat yapıldığı zaman fiyat düşüşü oluyor ama şu an çiftçiden tanesi 35 lira bandından çıkıp pazarda 60- 70 liraya satılıyor. 17 ağaçtan yılda 5- 6 bin avokado aldım" dedi.





