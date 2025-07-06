5 yıl önce devlet desteğiyle yaptılar: Şimdi yüzlerce ziyaretçiyi ağırlıyorlar

Adana'nın Feke ilçesinde, 5 yıl önce devlet desteği ile desteklenen kırsal kalkınma projesiyle köy kadınları kullanılmayan arazilerini lavanta bahçelerine dönüştü.

5 yıl önce devlet desteğiyle yaptılar: Şimdi yüzlerce ziyaretçiyi ağırlıyorlar - 1

Feke'ye bağlı 9 mahallenin bulunduğu Tapan Bölgesi'nde kadın girişimciler, iki farklı lavanta türüyle hem yağlık hem de görsel üretim gerçekleştiriyor. Hasat döneminde lavanta yağı, sabun, kolonya, mum ve tohum gibi ürünler üreten kadınlar, lavanta bahçelerini ziyaretçilere açarak kırsalda Adana'da turizm ile ekonomilerine katkı sağlıyor.


TÜRKİYE HABERLERİ

5 yıl önce devlet desteğiyle yaptılar: Şimdi yüzlerce ziyaretçiyi ağırlıyorlar - 2

Tenkerli Mahallesi'nden Bedia Arı devlet desteği ile 5 dönümlük arazide lavanta üretimi yaptıklarını belirterek, "Devlet desteğiyle lavanta bahçesi kurduk. Her gün yüzlerce kişi geliyor. Gelen bir daha geliyor. Çiçekleri çok severdim. Bu iş emek istiyor ama çok güzel. Lavanta demetlerini 30 TL'den satıyoruz. Çok mutluyuz" dedi.


5 yıl önce devlet desteğiyle yaptılar: Şimdi yüzlerce ziyaretçiyi ağırlıyorlar - 3

"BAHÇEMİZ ADETA KAFE GİBİ OLDU"

Bahçesini Türk bayraklarıyla süsleyen Sıla Başer ise lavanta üretimiyle birlikte sabun, mum ve lavanta çayı yaptıklarını ifade ederek, "Köyde böyle bir turizm hayal etmezdik ama şu an çok güzel. Ziyaretçiler geliyor, mutlu oluyoruz" diye konuştu.


5 yıl önce devlet desteğiyle yaptılar: Şimdi yüzlerce ziyaretçiyi ağırlıyorlar - 4

"TÜRKİYE'NİN DÖRT BİR YANINDAN GELENLER VAR"

Gaziantep'ten lavanta bahçelerini gezmeye gelen Rahil Çeren, "Köyde bu kadar güzel bir ortam oluşturulması bizleri çok mutlu etti. Hem tatil yapıyoruz hem de lavantaların mis kokusunda dinleniyoruz" dedi.


5 yıl önce devlet desteğiyle yaptılar: Şimdi yüzlerce ziyaretçiyi ağırlıyorlar - 5

Esat Ersin ise kendi köyünde de benzer projelerin yapılmasını isteyerek, "Çok güzel yapmışlar. Çocuklar için de alanlar var. Çok beğendim" diye konuştu.

5 yıl önce devlet desteğiyle yaptılar: Şimdi yüzlerce ziyaretçiyi ağırlıyorlar - 6


Kozan'dan Feke'ye gelen Özlem Gür ise lavanta şerbetine hayran kaldıklarını, bahçelerin görselliğinden çok etkilendiklerini söyledi.


5 yıl önce devlet desteğiyle yaptılar: Şimdi yüzlerce ziyaretçiyi ağırlıyorlar - 7

Daha önce de bölgeyi ziyaret ettiğini belirten Özlem Yılmaz ise, "5 yıl önce de gelmiştim. Köyün turizme kazandırılması harika olmuş. Bahçeler görsel bir şölen sunuyor" dedi.

DAHA FAZLA GÖSTER