5 yıl önce kuruldu, 200 bin üretiliyor: En sağlıklısı yetiştiriliyor

Yılmaz, tohumdan veya çelikten fidan üretim tekniğinde her zaman istenilen kalitede verim alınamadığına dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:



"Doku kültürü yöntemiyle anaç bitkinin sağlıklı dokularından çoğaltılan fidanlar daha verimli oluyor. Biz üstün yetenekteki türleri seçiyoruz, anacımız onlar oluyor. Daha sağlıklı, üstün özellikli, dayanıklı ve verimi yüksek fidanlar kullanıyoruz. Onlardan ürettiğimiz için de üstün kalitede, üstün verimli ürün alınabiliyor."



Doku kültürü yöntemiyle çoğaltılan aronya ve maviyemiş fidanlarından çeşitli projeler için bahçe kurduklarını anlatan Yılmaz, şöyle devam etti:



"Hemen hemen üretim aşamasına gelen bahçelerimiz de var. Bunun dışında istekli olan vatandaşlara zaten veriyoruz, projelerde kullanılmak üzere diğer işletmelere gönderiyoruz. Şu ana kadar üretilen bütün fidanların hepsi çeşitli yerde kullanıldı veya vatandaşlar tarafından alındı bahçelere ekildi."



