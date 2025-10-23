5 yıl önce kuruldu, 200 bin üretiliyor: En sağlıklısı yetiştiriliyor
Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü Of Fidanlık Şefliği bünyesindeki Doku Kültürü Laboratuvarında, dört mevsim genetik açıdan en sağlıklı fidanlar yetiştiriliyor.
Orman Bölge Müdürü Emin Yılmaz, AA muhabirine, doku kültürünün, sağlıklı bitkilerden alınan örneklerin özel besiyerinde geliştirilen fidan üretim tekniği olduğunu söyledi.
Doku kültürü yöntemiyle daha verimli fidanlar üretebilmek amacıyla Of Fidanlık Şefliği'nde yaklaşık 5 yıl önce laboratuvar kurulduğunu belirten Yılmaz, "Doku kültürü yöntemini, laboratuvar ortamlarında daha kısa sürede mevsime bağlı kalmadan ve ana türün genetik özelliklerini kaybetmeden yeni fidanlar üretebilmek için kullanıyoruz." dedi.