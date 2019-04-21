5 yıl önce kuruyan nehir bambaşka görüntüye büründü

Geçmiş yıllarda kuraklık olduğunu belirten köy sakinlerinden Necati Ataş, “Baraj dolmuyordu, suyumuz yoktu. Bu sene yağışların fazla olmasından dolayı baraj dolmaya başladı. Daha şuan kodu doldurmadı normal bir seviyede, günlük su artışı var. Su çoğalıyor. Yaklaşık 4-5 bin dönüm civarında tarlamız su altında kaldı" dedi.

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Yıllardır nehrin kurak olduğunu aktaran İbrahim Kılıçoğlu ise, “Su dolmuyordu. Bu sene yağmurların çok yağmasıyla birlikte bayağı doluluk var. İnşallah daha da eksilmez. Her taraf yeşillik, hayvanlar otluyor. Ekili alanlar vardı, su altında kaldı. 10-20 dönüm herkes kendine göre bir şeyler ekmişti, o da su aldı artık yok. Su doldurur inşallah. Dolu olursa daha güzel olur. Daha önceden böyle yağış yoktu. O yüzden kuruydu” ifadelerini kullandı.