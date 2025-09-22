5 yılda 210 milyon lira gelir sağlandı: Açık artırmayla satışa çıkıyor
Malatya'da Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne (TİGEM) bağlı Sultansuyu Tarım İşletmesi'nde yetiştirilen şampiyon adayı safkan Arap taylarının satışından, son 5 yılda 210 milyon lira gelir elde edildi.
Osmanlı ordusunun at ihtiyacını karşılamak için 1865'te kurulan ve bugün TİGEM bünyesinde faaliyetini sürdüren işletmede dünyaya gelen taylar, ilk 6 ay annelerinin yanında kalıyor ve bakıcılar eşliğinde özel olarak yetiştiriliyor.