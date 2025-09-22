5 yılda 210 milyon lira gelir sağlandı: Açık artırmayla satışa çıkıyor

İşletmede en iyi tayları yetiştirmek için öz veriyle çalıştıklarını belirten Öcal, şöyle konuştu:



"Son yıllarda kaliteyi artırarak, Türkiye'de hatta dünyada en iyi safkan Arap atlarını yetiştirmeyi hedefliyoruz. 6 Şubat depremlerinde hasar gören tesislerimiz yenilendi. Bu sayede atların bakım koşulları daha da iyileşti. Daha modern ve güvenli ortamda yaptığımız bakım ve ıslah çalışmalarıyla kaliteyi üst seviyelere çıkarmak istiyoruz."