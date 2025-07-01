5 yılda 3’üncü kez lösemiye yakalandı: 21 yaşındaki genç zorlu sürece rağmen umudunu koruyor
Sinop’ta yaşayan Kadir Gümüş (21), 2020 yılından bu yana mücadele ettiği lösemi hastalığına 5 yılda üçüncü kez yakalandı. Şu anda yeniden kök hücre nakli için hazırlanan Gümüş, zorlu sürece rağmen umudunu koruyor.
Tedavisi devam eden Kadir Gümüş, “Lösemi olduğumda üzüldüm. Sonradan zamanla alıştım. Üçüncüye de tekrarlayınca bu yolun sürecini zaten biliyorum. Tekrardan iyi olmak için elimden geleni yapıyorum. Üniversiteyi okuyordum. Dondurdum. Sonra da kaydımı sildirmek zorunda kaldım. İyi olduktan sonra inşallah zamanla tekrardan başlayacağım” dedi.