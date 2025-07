5 yılda 3’üncü kez lösemiye yakalandı: 21 yaşındaki genç zorlu sürece rağmen umudunu koruyor

"BUNU DA BAŞARACAĞIZ"

Lösemiyi bir kez daha atlatacaklarını ifade eden Gümüş, “2020'den sonra okulunla tekrar başlamıştık nakilden sonra. Çok güzel gidiyordu her şeyimiz. Tekrar üniversiteye başlamıştı. Yarı dönem gitti, tekrar nüksetti. Gidemedi ama Allah'ın izniyle tedavisini yine bitirince okulun da bitirecek, her şeyini bitirecek. Mesleğini de alacak, inanıyoruz yani. İlk tanımız 2020'deydi. Ondan sonra 2023'te tekrar nüksetti ikinci tanımız. Şu an üçüncüye tekrar nüksetti. Bunda da nakil olacağız tekrar. Allah'ın izniyle bunu da atlatacağız. Bunu da başaracağız. Sağlığına, sıhhatine kavuşunca okuluna da gidecek Allah'ın izniyle” dedi.