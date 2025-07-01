5 yılda 3’üncü kez lösemiye yakalandı: 21 yaşındaki genç zorlu sürece rağmen umudunu koruyor

‘NAKLE HAZIRLANIYORUZ’

Gözyaşlarına hakim olamayan Dursun Gümüş ise “2020'den beri oğlum lösemi tedavisi görüyor. Burada uzun bir sürecimiz var. Üçüncü sefere nüksetti. Nakil olduk. İlk naklimizde çok güzel başarılı geçirdik. İkincisi de Ağustos 2023 yılında oldu. Ağustos 2024 yılına kadar yine bir sürecimiz geçti. İki ay bir süreçte tedavimiz düzgün gitti. Üçüncü kez tekrarladı. Burada dernek adına herkese çok teşekkür ediyorum. Herkesten Allah razı olsun. Buralar olmasa bizim işlerimiz çok zordu. Bu süreç içerisinde fazla çocuğumla ilgilenemedim. Maddi ve manevi durumlar üzerine dernek olmasa işlerimiz daha çok zordu. Şu anda nakle hazırlanıyoruz. Hocalarımızdan Allah razı olsun. Bizlerle çok güzel ilgileniyorlar” dedi.





