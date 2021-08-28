'5 yıldızlı caretta katliamı'nda iki oteli ağır cezalar bekliyor

ÜÇ KURUMDAN İKİ OTELE SORUŞTURMA

Yavru kaplumbağa ölümlerinin ortaya çıkmasının ardından 3 ayrı kurum tarafından soruşturma başlatıldı. Serik Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu iki otele yönelik 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında adli ve idari işlem başlattığını açıkladı.

Özel Çevre Koruma Bölgesi (ÖÇK) olması nedeniyle Antalya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nce açılan soruşturma kapsamında iki kişiden oluşan ekip, iki otele de giderek inceleme yaptı ve rapor hazırladı. Çevre Kanunu kapsamında iki otele idari para cezası verilmesi gündemde. Yaban hayatı açısından da Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Antalya Şube Müdürlüğü'nden iki kişilik ekip otellerde inceleme yaparak tutanak tuttu.

2021- 2022 yılı için belirlenen Av ve Yaban Hayvanları Tazminat Bedelleri'ne göre ölen her bir caretta caretta için 16 bin TL tazminata hükmedilmesi gerekiyor. DKMP'nin yaptığı çalışma sonunda, 62 caretta yavrusunun öldüğü otele 992 bin TL ceza kesilmesi gündemde.