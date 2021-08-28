'5 yıldızlı caretta katliamı'nda iki oteli ağır cezalar bekliyor

DHA 28.08.2021 - 18:59
Antalya'da sahildeki yuvalar üzerine konulan yürüme bantları nedeniyle ölen 62 yavru deniz kaplumbağasıyla ilgili 5 yıldızlı iki otel hakkında adli ve idari 3 ayrı soruşturma başlatıldı.
İki otelin de sezon başında, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) personelince getirilen deniz kaplumbağalarının korunmasına ilişkin genelgeyi imza karşılığı teslim aldığı ortaya çıktı. 2021- 2022 yılı için belirlenen Av ve Yaban Hayvanları Tazminat Bedelleri'ne göre, caretta ölümlerinin olduğu otele yaklaşık 1 milyon TL'ye yakın ceza kesilmesi gündemde.
Dünya Doğa Koruma Birliği'nin (UICN) raporuna göre, nesli tehlike altındaki türlerden caretta caretta türü deniz kaplumbağaları, dünyada en çok Akdeniz kıyılarında, Akdeniz'de ise Türkiye kıyılarında yuvalama yapıyor.
Türkiye'de ise yıllık 2 bini aşkın yuvanın oluştuğu Antalya'daki Belek sahili olarak adlandırılan Kundu- Denizyaka arasındaki 30 kilometrelik kumsal hem Türkiye hem de Akdeniz'deki en büyük yuvalama alanı konumunda bulunuyor.
Belek kumsalı olarak anılan bölgenin Boğazkent mevkiinde önceki gün EKAD üyeleri tarafından iki ayrı otelde, kumsal üzerine konulan ahşap yürüme bantlarının altında iki yuva kaldığı belirlendi.
EKAD üyeleri tarafından yuva kontrolleri sırasında, bir otelin kullandığı kumsalda, yuva üzerine konulan ahşap yürüme bandının altında yaklaşık 62 yavru deniz kaplumbağasının sıkışarak öldüğü belirlendi. Boğazkent'teki bir otelin kullandığı kumsalda yine yürüme bandı altında kalan yuvadan çıkan 71 yavru deniz kaplumbağası ise son anda canlı kurtarıldı.
Yavru kaplumbağa ölümlerinin ortaya çıkmasının ardından 3 ayrı kurum tarafından soruşturma başlatıldı. Serik Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu iki otele yönelik 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında adli ve idari işlem başlattığını açıkladı.
Özel Çevre Koruma Bölgesi (ÖÇK) olması nedeniyle Antalya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nce açılan soruşturma kapsamında iki kişiden oluşan ekip, iki otele de giderek inceleme yaptı ve rapor hazırladı. Çevre Kanunu kapsamında iki otele idari para cezası verilmesi gündemde. Yaban hayatı açısından da Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Antalya Şube Müdürlüğü'nden iki kişilik ekip otellerde inceleme yaparak tutanak tuttu.
2021- 2022 yılı için belirlenen Av ve Yaban Hayvanları Tazminat Bedelleri'ne göre ölen her bir caretta caretta için 16 bin TL tazminata hükmedilmesi gerekiyor. DKMP'nin yaptığı çalışma sonunda, 62 caretta yavrusunun öldüğü otele 992 bin TL ceza kesilmesi gündemde.