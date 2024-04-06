5 yıldızlı otelde infaz edilen "Lotu Guli" cinayetinde karar
Azerbaycanlı suç örgütü lideri "Lotu Guli" lakaplı Nadir Salifov'un 4 yıl önce Antalya'nın Serik ilçesinde öldürülmesiyle ilgili 8 sanığın yargılandığı davada tutuklu sanıklardan ikisine ağırlaştırılmış müebbet, diğer ikisine ise 12 yıl 6'şar ay hapis cezası verildi. Tutuksuz 4 sanık beraat etti.
Antalya'nın Serik ilçesi Boğazkent Mahallesi'ndeki 5 yıldızlı otelin alakart restoranında, 20 Ağustos 2020’de gece yarısı Azerbaycanlı silahlı suç örgütü lideri "Nazır Azizoğlu" kimliğini kullanan "Lotu Guli" lakaplı Nadir Salifov (48), yakın adamlarından Khagan Zeynalov tarafından tabancayla başına 2 el ateş edilerek öldürüldü.
Salifov'un adamlarının karşı ateş açmasıyla yaralanan Khagan Zeynalov (29), otelden çıkıp kendisini bekleyen Amir Hamidli'nin (29) kullandığı kiralık otomobille kaçtı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürülen Salifov, yaşamını yitirdi.