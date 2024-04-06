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5 yıldızlı otelde infaz edilen "Lotu Guli" cinayetinde karar

Azerbaycanlı suç örgütü lideri "Lotu Guli" lakaplı Nadir Salifov'un 4 yıl önce Antalya'nın Serik ilçesinde öldürülmesiyle ilgili 8 sanığın yargılandığı davada tutuklu sanıklardan ikisine ağırlaştırılmış müebbet, diğer ikisine ise 12 yıl 6'şar ay hapis cezası verildi. Tutuksuz 4 sanık beraat etti.

5 yıldızlı otelde infaz edilen "Lotu Guli" cinayetinde karar - 1

Antalya'nın Serik ilçesi Boğazkent Mahallesi'ndeki 5 yıldızlı otelin alakart restoranında, 20 Ağustos 2020’de gece yarısı Azerbaycanlı silahlı suç örgütü lideri "Nazır Azizoğlu" kimliğini kullanan "Lotu Guli" lakaplı Nadir Salifov (48), yakın adamlarından Khagan Zeynalov tarafından tabancayla başına 2 el ateş edilerek öldürüldü.

Salifov'un adamlarının karşı ateş açmasıyla yaralanan Khagan Zeynalov (29), otelden çıkıp kendisini bekleyen Amir Hamidli'nin (29) kullandığı kiralık otomobille kaçtı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürülen Salifov, yaşamını yitirdi.

TÜRKİYE HABERLERİ

5 yıldızlı otelde infaz edilen "Lotu Guli" cinayetinde karar - 2

"KASTEN ÖLDÜRME" SUÇUNDAN TUTUKLANDILAR

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin araştırmasında, şüphelilerin kaçtığı otomobilin Denizli'de olduğu tespit edildi. Şüpheliler Khagan Zeynalov ve Amir Hamidli, Denizli polisinin yol uygulamasında yakalandı. Otomobildeki aramada şüphelilerle birlikte tabanca ve bıçak ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden Khagan Zeynalov yaralı olduğu için hastaneye götürülüp tedavi ettirildi. Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları sulh ceza hakimliği tarafından 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

5 yıldızlı otelde infaz edilen "Lotu Guli" cinayetinde karar - 3

ROVSHAN CANIYEV CİNAYETİNİN İNTİKAMI

Olayda öldürülen Nadir Salifov'un, "Lotu Guli" lakabıyla tanınan Azerbaycanlı silahlı suç örgütü lideri olması ve cinayetin organize şekilde örgütlü işlenmiş olabileceğini değerlendiren Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı, dosyanın "yetkisizlik" kararıyla kendilerine gönderilmesini istedi.

Bu taleple dosya, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı araştırmada, olayın 18 Ağustos 2016'da Beşiktaş'ta öldürülen "Lenkaranski" lakaplı Rovshan Canıyev cinayetinin intikamını almak amacıyla işlendiği belirlendi.

5 yıldızlı otelde infaz edilen "Lotu Guli" cinayetinde karar - 4

Azerbaycan uyruklu Khagan Zeynalov ve Amir Hamidli ile Ali Movlamlı, Cemal Hasanov (31), Jafar Alizada (41), Khanımnisa Mammadova (34), Namiq Janiyev (52), Resul Gasanov (31), Umid Najafov (34), Cemil Keleş (47), Erkan Aşan (37) ve avukat N.A.'nın (54) olayla ilgili olduğu değerlendirmesiyle İstanbul ve Erzurum'da operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda Ali Movlamlı, Resul Gasanov, Umid Najafov, Cemil Keleş, Erkan Aşan ve avukat N.A. gözaltına alındı. Avukat N.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, diğer şüpheliler tutuklandı. Cemal Hasanov, Jafar Alizada, Khanımnisa Mammadova, Namiq Janiyev hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı.

5 yıldızlı otelde infaz edilen "Lotu Guli" cinayetinde karar - 5

Manavgat 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden yargılama sürecinde savcı, sanıklar Ali Movlamlı, Amir Hamidli, Cemil Keleş, Erkan Aşan, Khagan Zeynalov, Resul Gasanov, Umid Najafov ve N.A. hakkında "tasarlayarak öldürme" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verilmesini talep etti.

5 yıldızlı otelde infaz edilen "Lotu Guli" cinayetinde karar - 6

Mahkeme heyeti, sanıklar Khagan Zeynalov ve Amir Hamidli'ye "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış ömür boyu hapis ile "ateşli silahlar kanununa muhalefet" suçundan 2 yıl 2'şer ay hapis ve 5'er bin lira adli para cezası; Ali Movlamlı ile Resul Gasanov'a ise "tasarlayarak kasten öldürme suçuna yardım etmek"ten 12 yıl 6'şar ay hapis cezası verdi. Tutuksuz yargılanan Cemil Keleş, Erkan Aşan, Umid Najafov ve N.A. hakkında ise beraat kararı verildi. Olayla ilgili aranan ve henüz yakalanamayan Jafar Alizade, Namig Janiyev, Khanımnisa Mammadova ve Camal Hasanov'un dosyaları ise ayrıldı.

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