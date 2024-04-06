5 yıldızlı otelde infaz edilen "Lotu Guli" cinayetinde karar

Azerbaycan uyruklu Khagan Zeynalov ve Amir Hamidli ile Ali Movlamlı, Cemal Hasanov (31), Jafar Alizada (41), Khanımnisa Mammadova (34), Namiq Janiyev (52), Resul Gasanov (31), Umid Najafov (34), Cemil Keleş (47), Erkan Aşan (37) ve avukat N.A.'nın (54) olayla ilgili olduğu değerlendirmesiyle İstanbul ve Erzurum'da operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda Ali Movlamlı, Resul Gasanov, Umid Najafov, Cemil Keleş, Erkan Aşan ve avukat N.A. gözaltına alındı. Avukat N.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, diğer şüpheliler tutuklandı. Cemal Hasanov, Jafar Alizada, Khanımnisa Mammadova, Namiq Janiyev hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı.