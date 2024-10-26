5 yıldızlı otellerde tahtakurusu alarmı: Yataklarda, baza altlarında, dolaplarda rastlandı
Her yıl milyonlarca tatilciye ev sahipliği yapan Antalya'da otellerinin bir kısmı, özellikle Avrupa'dan gelen turistlerin farkında olmadan valizleri ile getirdiği tahtakurularından dertli. Otel odalarında özellikle yatakların başlık kısımlarında, baza altlarında, kıyafet dolaplarında tahtakurusu ve yumurtalarına rastlandı. Günlerce süren ilaçlama sonrası tahtakurularından arındırılan odalar, birkaç hafta sonra yeniden aynı sorunla karşılaştı. Şikayetlerin artması ile aralarında 5 yıldızlı otellerin de bulunduğu tesislerde, geniş çaplı ilaçlama yapıldığı öğrenildi.
Turizm kenti Antalya, 650 bin yatak kapasitesiyle her yıl milyonlarca turiste ev sahipliği yapıyor. Kente gelen turistler 5 yıldızlı otellerde, villa ve butik otellerde tatilin keyfini sürüyor. Son günlerde kentteki turizm tesislerinin bir kısmı başta olmak üzere, hastanelerde tahtakurusu şikayetleri gelmeye başladı.