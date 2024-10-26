5 yıldızlı otellerde tahtakurusu alarmı: Yataklarda, baza altlarında, dolaplarda rastlandı

"TURİSTLERDEN BULAŞ SÖZ KONUSU"

Otellere gidince ilk olarak odanın kontrol edilmesi gerektiğini belirten Çetin, "Ekonomik koşullar nedeniyle insanlar daha uygun fiyatlı yerleri konaklamak için tercih ediyor. Ancak bu durumda hijyen koşulları ve ilaçlamanın iyi olmadığı yerler oluyor. Otel, pansiyon gibi konaklama yerlerinde fazlaca şikayet var. Dünyanın birçok ülkesinde tahtakurusu şikayetleri oluyor. O ülkelerden gelen turistlerden bulaş söz konusu. Avrupa'dan gelen bir turist valizinin kenarında tahtakurusu yumurtaları getirebiliyor. Otelde odaya girince de yumurtalar açılabiliyor" diye konuştu.