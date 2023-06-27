5 yıldızlı otellerin yanındaki “Çardakkondular” kent olma yolunda | Barakalara güneş panelleri bağlandı, kendi marketi de var

Çardak kentin tek marketini işleten Şener Bakac da Kurban Bayramı'nda hem işletmesinin başında hem de barakasında olacak.

Yaz boyunca burada tatil yaptıklarını belirten Bakac, "Aslında bedava tatil gibi görünse de her yıl buraya ortalama 30 bin lira harcıyorum. Onarımı da var bu barakaların. Masrafı çok. Bayramda kurbanları kestikten sonra vatandaş hep buraya gelir. Bayramı burada geçiririz." şeklinde konuştu.