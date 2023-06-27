5 yıldızlı otellerin yanındaki “Çardakkondular” kent olma yolunda | Barakalara güneş panelleri bağlandı, kendi marketi de var
Turizm cenneti Antalya’daki 5 yıldızlı otellerin yanı başına kurulan, nesli tükenme tehdidi altındaki deniz kaplumbağalarının yuvalama alanı olması nedeniyle verilen yıkım kararı defalarca ertelenen çardak kentte yaşayanlar, barakalarına güneş panelleri bağladı. Baraka kentte market de bulunurken, bazılarının günlük 250 ile 500 liraya kiraya verildiği belirlendi. Çardak kentin 2 bin 500 olan nüfusunun Kurban Bayramı tatilinde 5 bine yükselmesi bekleniyor.
Antalya Aksu’daki ,5 kilometrelik Kumköy sahili, 2021 yılının Mart ayında Cumhurbaşkanı kararıyla 'nesli tükenme tehlikesindeki deniz kaplumbağalarının yuvalama alanı' ilan edildi.
Özellikle Aksu ve Serik ilçelerinde binlerce kişinin yaz tatilini geçirdiği ve sezon sonunda çöp birikintilerinin çirkin görüntü oluşturduğu Kumköy sahilindeki çardaklara ilişkin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca yıkım karar alınarak Aksu Belediyesi’ne gönderildi.
Ancak karar farklı nedenlerle bir türlü hayata geçirilemedi.