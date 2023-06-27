5 yıldızlı otellerin yanındaki “Çardakkondular” kent olma yolunda | Barakalara güneş panelleri bağlandı, kendi marketi de var

Turizm cenneti Antalya’daki 5 yıldızlı otellerin yanı başına kurulan, nesli tükenme tehdidi altındaki deniz kaplumbağalarının yuvalama alanı olması nedeniyle verilen yıkım kararı defalarca ertelenen çardak kentte yaşayanlar, barakalarına güneş panelleri bağladı. Baraka kentte market de bulunurken, bazılarının günlük 250 ile 500 liraya kiraya verildiği belirlendi. Çardak kentin 2 bin 500 olan nüfusunun Kurban Bayramı tatilinde 5 bine yükselmesi bekleniyor.

5 yıldızlı otellerin yanındaki “Çardakkondular” kent olma yolunda | Barakalara güneş panelleri bağlandı, kendi marketi de var - 1

Antalya Aksu’daki ,5 kilometrelik Kumköy sahili, 2021 yılının Mart ayında Cumhurbaşkanı kararıyla 'nesli tükenme tehlikesindeki deniz kaplumbağalarının yuvalama alanı' ilan edildi.

Özellikle Aksu ve Serik ilçelerinde binlerce kişinin yaz tatilini geçirdiği ve sezon sonunda çöp birikintilerinin çirkin görüntü oluşturduğu Kumköy sahilindeki çardaklara ilişkin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca yıkım karar alınarak Aksu Belediyesi’ne gönderildi.

Ancak karar farklı nedenlerle bir türlü hayata geçirilemedi.

TÜRKİYE HABERLERİ

5 yıldızlı otellerin yanındaki “Çardakkondular” kent olma yolunda | Barakalara güneş panelleri bağlandı, kendi marketi de var - 2

Yıkım kararı uygulanmayan alanda tatilciler, çardaklarda yaptıkları tadilatın ardından yerleşmeye başladı. Bazıları çardakları boyarken, bazı bölgelere ise yenileri yapıldı.

Yerleşime açık olan alana, yakın zamanda bir tarafı dereye ve ormana, bir tarafı ise denize bakan ahşaptan villaya benzer çardaklar yapıldı.

5 yıldızlı otellerin yanındaki “Çardakkondular” kent olma yolunda | Barakalara güneş panelleri bağlandı, kendi marketi de var - 3

Barakalarda yaşayanlar, dernekleşmeye de gitti, Kumköy Kültür Koruma Geliştirme ve Yaşatma Derneği’ni kurdu.

Kış aylarında birkaçı dışında yaşamın olmadığı çardaklar, yaz sıcaklarının kendisini iyiden iyiye hissettirmesiyle doldu.

Ortalama 2 bin 500 kişinin kaldığı barakalardaki nüfusun, Kurban Bayramı’nda 5 bine çıkmasının beklendiği belirtildi.

5 yıldızlı otellerin yanındaki “Çardakkondular” kent olma yolunda | Barakalara güneş panelleri bağlandı, kendi marketi de var - 4

Bölge halkı, barakalarda özellikle akşam saatlerinde bir araya gelip sabah saatlerinde kent merkezindeki işlerine dönüyor. Barakalarda tuvalet, banyo ve mutfak bulunurken; bazılarında da otomobil için kapalı garaj dahi mevcut.

5 yıldızlı otellerin yanındaki “Çardakkondular” kent olma yolunda | Barakalara güneş panelleri bağlandı, kendi marketi de var - 5

GÜNEŞ PANELLERİ KURMAYA BAŞLADILAR

Geçen yıllarda yalnızca otomobillerinin aküsünden elde ettikleri enerjiyle elektrik ihtiyaçlarını karşılayan bölge halkı, şimdilerde ise barakalarına güneş panelleri bağladı.

5 yıldızlı otellerin yanındaki “Çardakkondular” kent olma yolunda | Barakalara güneş panelleri bağlandı, kendi marketi de var - 6

Bölgeye, yine barakadan derme çatma bir de dükkan açıldı. Soğutucu dolabın da konulduğu dükkanda, barakada yaşayanlar, günlük ihtiyaçlarını karşılamaya başladı.

5 yıldızlı otellerin yanındaki “Çardakkondular” kent olma yolunda | Barakalara güneş panelleri bağlandı, kendi marketi de var - 7

Kumköy Kültür Koruma Geliştirme ve Yaşatma Derneği Başkanı Abdullah Kaya, "Buraya ilgi çok. Bayram boyunca 5 bin tatilci olacak. Yerleşik halkın yanı sıra şehir dışından gelenler de var. Yurt dışından gelenler bile var. Her sene bir tadilat oluyor burada ve şimdilerde tamamlandı.” dedi. 

5 yıldızlı otellerin yanındaki “Çardakkondular” kent olma yolunda | Barakalara güneş panelleri bağlandı, kendi marketi de var - 8

Kaya, çardakların günlük, haftalık ya da aylık olarak kiralandığını da söyledi.

5 yıldızlı otellerin yanındaki “Çardakkondular” kent olma yolunda | Barakalara güneş panelleri bağlandı, kendi marketi de var - 9

Çardakların günlük kirasının 250 ile 500 lira arasında değiştiği bildirildi.

5 yıldızlı otellerin yanındaki “Çardakkondular” kent olma yolunda | Barakalara güneş panelleri bağlandı, kendi marketi de var - 10

Burada barakası bulunan öğretmen Süleyman Demir de tatil için son hazırlıkları yaptığını söyledi.

Çocukluğundan bu yana yaz aylarında burada tatil yaptığını belirten Demir, "Bayramda ailemle burada olacağım. Hatta yurt dışından arkadaşlarım da gelecek. Artık sırayla ağırlayacağız misafirlerimizi. 25-30 kişinin gelmesini bekliyorum." dedi.

5 yıldızlı otellerin yanındaki “Çardakkondular” kent olma yolunda | Barakalara güneş panelleri bağlandı, kendi marketi de var - 11

Çardak kentin tek marketini işleten Şener Bakac da Kurban Bayramı'nda hem işletmesinin başında hem de barakasında olacak.

Yaz boyunca burada tatil yaptıklarını belirten Bakac, "Aslında bedava tatil gibi görünse de her yıl buraya ortalama 30 bin lira harcıyorum. Onarımı da var bu barakaların. Masrafı çok. Bayramda kurbanları kestikten sonra vatandaş hep buraya gelir. Bayramı burada geçiririz." şeklinde konuştu.

5 yıldızlı otellerin yanındaki “Çardakkondular” kent olma yolunda | Barakalara güneş panelleri bağlandı, kendi marketi de var - 12

Özellikle kışın fırtınadan zarar gören barakaların her yıl bakımının yapılması gerekiyor. Onarım için ayrılan ortalama bütçenin de 8 ile 20 bin lira arasında olduğu öğrenildi.

DAHA FAZLA GÖSTER