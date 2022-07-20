Bir evden 100 yılan çıktı

Hakkari'nin Çukurca köyünde yaşayan bir aile, 5 yıldır evlerinden eksik olmayan yılanlar nedeniyle kötü günler yaşıyor. Bu yıl evde 100'den fazla yılan yakaladıklarını söyleyen aile yetkililerden yardım bekliyor.

Haberler - DHA 20.07.2022 - 12:15 | Son Güncelleme : 20.07.2022 - 13:02

Bir evden 100 yılan çıktı - 1

'nin Yüksekova ilçesi Çukurca köyünde oturan 5 kişilik aile, tek katlı toprak evlerine giren yılanlar nedeniyle büyük korku yaşıyor.

Bir evden 100 yılan çıktı - 2

3 çocuk annesi Ayşe Oyman, havaların ısınması ile birlikte yılanların yeniden ortaya çıktığını söyledi.

Bir evden 100 yılan çıktı - 3

Gündüzleri çocuklarının eve giremediğini ifade eden Oyman, "Sürü halinde ortaya çıkan yılanlar yüzünden çocuklarımın psikoloji bozuldu. Korkudan evi gezemiyoruz, mutfağa giremiyoruz" dedi.

Bir evden 100 yılan çıktı - 4

5 yıldır bu sıkıntıyı yaşadıklarını söyleyen Oyman, "Özellikle geceleri yatakların altından, evin odalarından ve dolaplardan yılanlar çıkıyor. Çocuklarım korkudan evden çıkıyor" diye konuştu.

Bir evden 100 yılan çıktı - 5

Komşuların yardımıyla şu ana kadar 100'den fazla yılan yakaladıklarını söyleyen Oyman yetkililerden yardım istedi.

Bir evden 100 yılan çıktı - 6
Bir evden 100 yılan çıktı - 7
Bir evden 100 yılan çıktı - 8
Bir evden 100 yılan çıktı - 9
Bir evden 100 yılan çıktı - 10
Bir evden 100 yılan çıktı - 11

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