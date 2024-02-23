50 bin liralık kablo hırsızlığı

İşyeri sahiplerinden Aytekin Kınık, "Alarm şirketi bizi arıyor, 'Hırsız var' diye. Biz de polise yönlendirin diyoruz. Biz geldiğimizde zaten kaçmışlardı. Bir tanesi kapıyı sökmeye çalışıyor sonra da bir tanesi geliyor alarmı söküyor. Ondan sonra da kapıdaki demirleri, kilitleri kırıp içeri giriyorlar oradan da hızlı bir şekilde kabloları atıyorlar. İçeri girip çıkmaları 2-2.5 dakika. Profesyonelce iş yerini boşaltıyorlar. Paketlediğimiz kabloları kaldırıp atıyorlar. 7-8 kişi de arabada var. Kalabalık oldukları için hızlı bir şekilde yapıyorlar. Zararımız 50 bin lira civarında. Bunların yakalanarak adalete teslim edilmesini istiyoruz." diye konuştu.