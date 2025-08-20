50 bin TL'ye çalıştıracak eleman bulamıyor: "Çok kirli, yağlı ve ağır iş"
Gaziantep'te oto tamiri sektöründe eleman eksikliği yaşayan ustalar, iş öğretecek ara eleman bulamamaktan yakınıyor. Esnaf, aylık 50 bin TL civarı maaş vermelerine rağmen özellikle gençlerin, "Çok kirli, yağlı ve ağır iş" diyerek çalışmak istemediğini söyledi.
Gaziantep'in Şehitkamil ve Şahinbey ilçelerinde 8 tane sanayi sitesinin bulunduğu ve 5 bine yakın da işletmenin olduğu oto ve makine tamiri sektörü eleman bulma problemi yaşıyor. Birçok bölümde ara elaman bulunmadığından yakınan ustalar, aylık 50 bin TL'ye yakın maaş vermelerine rağmen özellikle de gençlerin "Çok kirli, yağlı ve ağır iş" diyerek oto tamiri sektöründe çalışmak istemediğine dikkati çekiyor. Oto tamiri sektöründe eleman eksikliği sorununun gün geçtikçe arttığına dikkat çeken ustalar, işlerini devredecek çırak ve kalfa bulmakta zorluk çektiklerini de dile getirdi.
Çırak sayısındaki düşüşün sektörün geleceğini tehdit ettiğini ve sanayide yetişmiş eleman eksikliğinin sektörün ciddi sorunu olduğunu söyleyen ustalar, "Aileler çocuklarının sanayi ortamında yetişmesini istemiyor. Herkes çocuğunun masa başı mesleklerde eğitim görmesini arzuladığı öngörülüyor. Böyle olunca çocuklarda hem iş beğenmiyor hem çok para kazanmak ve kolay meslek istiyor" diyerek eleman sıkıntısının nedenini bu ifadelerle özetliyor.